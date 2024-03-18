Студенты колледжа в Лобне угостили избирателей на выборах блинами

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Красители для блинов использовали только натуральные. Зеленые блины сделали из шпината, красные из свеклы, а оранжевые из моркови.

Избиратели Лобни особенно оценили блинную лотерею, сыграть в которую можно было на всех участках для голосования в городском округе. Участникам предлагали откусить кусочек от блина, побеждал тот, кому доставалась цветная начинка.

Помимо необычных угощений, всем желающим предлагали попробовать и вполне традиционные блины, сушки, конфеты и печенье. Ряженые в костюмах в Лобне стояли прямо у входа в пункты для голосования.