14 февраля 2024, 13:09

Студенты колледжа «Подмосковье» провели инструктаж по пожарной безопасности в деревне Головково

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по направлению МЧС, напомнили жителям деревни Головково правила использования печного оборудования, электрических и газовых приборов. Такие рейды по пожарной безопасности проводятся в Солнечногорске ежедневно.

Будущие специалисты спасательной службы рассказали жителям об установке автоматических пожарных извещателей, которые помогут обнаружить возгорание на начальной стадии. После всем вручили памятки и листовки, в которых описаны действия при возникновении пожара и указаны телефоны экстренных служб.

«С наступлением холодов начинается активное использование населением печного оборудования, электрических и газовых приборов. Такая профилактическая работа позволяет максимально обезопасить граждан от риска возникновения пожара», - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

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Солнечногорск
14 февраля 2024, 13:39
Жительница Чехова родила 13-го ребенка в 13 часов дня 13 февраля
Пресс-служба Видновского перинатального центра
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Мальчик весом 3,79 килограмма стал 13-м ребенком в семье жителей городского округа Чехов. Ребенок появился на свет 13 февраля в 13 часов дня в Видновском перинатальном центре.

«Мы с мужем не ставили цели заводить такую большую семью. Так получилось, и мы очень рады этому. Свой дом, много детей - это же прекрасно! У моей мамы было семеро и один приемный, а в семье мужа 18 братьев и сестер», - рассказала мать-героиня.

Большая семья живет в своем доме под Чеховом. Дети занимаются творчеством: дочки играют на скрипке, а мальчики осваивают аккордеон. Старшему сыну достался технический склад ума. Он мечтает моделировать самолеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

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Мама восьми дочерей четырех сыновей приехала в Видновский перинатальный центр во вторник, и спустя несколько часов в семье стало на одного парня больше. На свет появился здоровый ребенок весом 3790 граммов и ростом 57 сантиметров.

«Наша мама - умница! Приехала в приемное отделение ранним утром и уже к обеду родила нам такого красавца!» - говорит акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Екатерина Милютина.

Это уже четвертый ребенок в семье, который рождается в этом медицинском учреждении. Многодетную маму здесь хорошо знают и встречают с особой теплотой.

Дети Роддома Чехов Рекорды
14 февраля 2024, 13:27
Финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги пройдет в Мытищах 26 февраля
фото: пресс-служба администрации г.о. Руза
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Финальные игры регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» пройдут с 19 по 26 февраля в Мытищах. За звание лучших поборются восемь женских и восемь мужских команд.

Среди девушек сыграют команды из Балашихи, Дмитрова, Мытищ, Жуковского, Шатуры, Наро-Фоминска, Серпухова и Пушкино, среди юношей - из Павловского Посада, Мытищ, Солнечногорска, Люберец, Егорьевска, Одинцова, Серпухова и Ногинска.

Заключительная игра состоится 26 числа. Всего в чемпионате приняли участие 515 сборных общеобразовательных организаций из 44 городских округов Подмосковья.

По правилам соревнований, все игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте от 12 до 17 лет.

Отметим, что чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» - это крупнейший социально-спортивный проект, который проводят на территории 75 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Школьники Руза
14 февраля 2024, 13:16
Выставка к юбилею Ильи Репина откроется в музее «Новый Иерусалим»
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Музей-заповедник «Новый Иерусалим» в Истре подготовил выставку живописи «Илья Репин и его ученики», посвященную юбилею знаменитого художника. Открытие экспозиции пройдет 29 февраля.

По замыслу организаторов, выставка должна познакомить посетителей с основными принципами творчества Репина, которые оказали огромное влияние на его учеников. Экспозиция разделена на три части, названия которых отражают ключевые установки мастера: «Тело есть тело», «Учитесь у природы» и «Идите своим путем». В оформлении залов активно использованы цитаты из воспоминаний учеников Репина, рассказывающие о его методах преподавания и личных качествах.

«Эта выставка с точки зрения зрительского восприятия задумана как целостное художественное высказывание, как фильм или спектакль, где и общий сюжет и каждый эпизод имеют значение. Каждый посетитель сможет сам сложить свое понимание о том, какой он, Мастер Репин», - сказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Выставка будет работать до 28 июля 2024. Подробности на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша, которая пополняется каждый день.

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На выставке представят не только работы самого мастера, но и его учеников, внесших огромный вклад в развитие отечественной живописи.

Посетители смогут увидеть 110 произведений из коллекций 20 музеев России и четырех частных собраний. Среди них - полотна из Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, Музея русского импрессионизма, а также музеев Ярославля, Новгорода и других городов. Общая площадь экспозиции составит около двух тысяч квадратных метров. Куратором выставки выступила искусствовед Ксения Новохатько.

«Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Ефимовича Репина, расскажет посетителям, насколько важна в искусстве роль наставничества. В Истру стоит съездить всем, кто интересуется русским искусством», - подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Выставки Истра Музеи Художники Музей Новый Иерусалим
14 февраля 2024, 13:13
Жителям Подмосковья напомнили способы связи с экстренными службами
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Порядка 370 специалистов ежедневно заступают на смену, чтобы помогать жителям Московской области, которые обращаются на горячую линию Системы-112. Среди них — сурдопереводчики, психологи и лингвисты.

Специалисты оказывают помощь всем категориям граждан, обратившимся в Систему-112. Ежедневно на горячую линию поступает порядка 35 тысяч обращений. Некоторые из них требуют реагирования экстренных оперативных служб.

Для удобства жителей и гостей Московской области в службе спасения существует несколько каналов связи. Так, сообщить о происшествии можно по телефону, отправив СМС-сообщение, или воспользовавшись мобильным приложением и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Спасатели

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