Студенты колледжа «Подмосковье» начали практику в аэропорту Шереметьево
Студенты колледжа «Подмосковье» на специальности «Сервис на транспорте» начали проходить производственную практику в ООО «Шереметьево Хэндлинг». Это крупнейшее в России предприятие по обслуживанию пассажиров в аэропорту Шереметьево, сообщили в Министерстве образования Московской области.
«Зачастую для студентов, обучающихся по специальностям „Сервис на транспорте“ и „Организация перевозок и управление на транспорте“ производственная практика в ООО „Шереметьево Хэндлинг“ становится отправной точкой в карьеру», - добавили в ведомстве.
Студенты смогут «окунуться» в жизнь аэропорта, что даст им стартовый опыт. Они проходят практику под руководством преподавателя специальных дисциплин Наталья Чекрыжовой.
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