Студенты колледжа из Химок побывали на экскурсии в НПО «Энергомаш»
Сотрудники научно-производственной организации «Энергомаш» провели экскурсию для студентов колледжа «Подмосковье» из Химок. На предприятии побывали первокурсники, которые обучаются по специальности «Оператор станков с числовым программным управлением».
Ребята ознакомились с механическим цехом, устройством токарных и фрезерных станков и обработкой деталей для ракетного двигателя.
«Ребята смогли своими глазами оценить, как устроена работа цеха, узнать про зону ответственности рабочего, вживую увидеть процесс изготовления детали на современном оборудовании с числовым программным управлением», - рассказал инженер Михаил Чалков.
Также гостям организации рассказали об ее истории и традициях, а также достижениях школы ракетного двигателестроения. Студенты осмотрели легендарные двигатели в натуральную величину.
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