Студенты колледжа из Химок побывали на экскурсии в НПО «Энергомаш»

Фотофестиваль прошел в Центральном парке в Лобне

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Праздник «Территория фотоискусства» прошел в Лобне. Тематические квесты, выставки и мастер-классы провели в Центральном парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.