Студенты из Воскресенска поучаствовали во флешмобе ко Дню единства на ВДНХ
Студенты из Воскресенского колледжа отметили День народного единства, поучаствовав во флешмобоме на ВДНХ. Их пригласили на мероприятие представители молодежного центра «Олимпиец» и член общественной палаты Подмосковья Ольга Бурлуцкая.
Активисты с энтузиазмом откликнулась на приглашение. На акции студенты исполнили танцевальные и хоровые номера. Это стало важным символом солидарности и общей цели, объединяющей молодых людей.
Для ребят участие стало не только праздничным событием, но и новым опытом. Они вернулись домой с яркими впечатлениями и чувствами, которые помогут им развиваться и в учебе, и в будущей профессии.
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