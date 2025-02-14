14 февраля 2025, 16:19

Студенты из Воскресенска побывали на экскурсии в химическом вузе в Иванове

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Воскресенский колледж продолжает сотрудничать с Ивановским химико-технологическим университетом в рамках программы подготовки кадров для химической промышленности. Студенты колледжа, обучающиеся по целевой программе от филиала «Воскресенские минеральные удобрения» компании «Уралхим», побывали в вузе на экскурсии.

Учащиеся получили возможность ознакомиться с историей университета, его образовательными возможностями, учебными лабораториями и научными установками.

После экскурсии состоялась встреча с проректором по учебной работе Ольгой Смирновой. Основным темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в формате «колледж-вуз-работодатель». Участники встречи рассмотрели возможности создания совместных образовательных траекторий, которые позволят учащимся колледжа более эффективно интегрироваться в высшее образование.

Вузы Студенты Воскресенск
14 февраля 2025, 17:37
Еще 40 камер установят на контейнерных площадках в Коломне в 2024 году
Медиасток.рф
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Все 40 камер подключат к системе «Безопасный регион». Меры связаны с тем, что за второе полугодие 2024 года зафиксировали больше 30 случаев незаконной утилизации, 10 из них — сброс крупногабаритного мусора.

В Коломне работает 41 камера у площадок ТКО. Перечень мест определили после того, как проанализировали географию нарушений. Самыми проблемными точками стали улицы Дачная, Южная, Шилова, Толстикова и другие.

Обзор камеры позволяет фиксировать не только сами контейнеры, но и прилегающие к ним дороги, так как часто крупногабаритный мусор привозят на автомобилях.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды выписывают штраф: для физических лиц - от двух до трех тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 50, а для юридических - от 100 до 250 тысяч рублей.

В 2024 году с нарушителей взыскали более 700 тысяч рублей.

Штрафы Коломна Рубль Дороги Мусор
14 февраля 2025, 17:36
Капитальный ремонт многоэтажного дома в Шатуре начнется в мае 2025 года
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Капитальный ремонт панельного девятиэтажного дома № 53 на проспекте Ильича в муниципальном округе Шатура начнется в конце мая текущего года. Об этом жильцам во время встречи по видеосвязи рассказала руководитель проекта областного Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Анастасия Акиньшина.

Завершат обновление дома в Шатуре к осени. Ремонтные работы проведут по краткосрочному плану реализации региональной программы 2023–2025 годов.

В доме реконструируют фасады: специалисты используют систему утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Такой способ защитит здание от промерзания, а в квартирах станет теплее и комфортнее.

Как рассказал заместитель генерального директора ООО «ТЦЛ» Александр Громов, рабочие поменяют окна в подъезде, обновят входные двери, отремонтируют отмостки вокруг дома.

Сотрудники регионального управления технического надзора за капитальным ремонтом будут каждую неделю контролировать работу строителей на объекте.

Шатура Ремонтные работы
14 февраля 2025, 17:34
Глава Люберец Владимир Волков провел встречу с жителями поселка Малаховка
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Встреча с жителями прошла в формате выездной администрации в школе № 52 в Малаховке на Быковском шоссе, 52а. В населенном пункте реализуются важные проекты, направленные на улучшение качества жизни.

Глава Люберец напомнил, что в поселке капитально ремонтируют сети, очищают Малаховское озеро, ремонтируют дороги и благоустраивают территории.

«Работаем над включением в госпрограмму реконструкции стадиона „Труд“. К нам на прием пришел инвестор, который готов построить в Малаховке быстровозводимый всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс - обязательно окажем содействие», - отметил Волков.

К территориальному управлению Малаховка-Красково с 2024 года отнесли Михнево, Опытное поле и поселок Всесоюзного электротехнического института имени Ленина. Такие преобразования вступили в силу в рамках закона Московской области об изменении границ Люберец с Раменским.

«Рад был знакомству с активом Совета ветеранов поселка Опытное поле - спасибо за ваше неравнодушие! Будем вместе работать по развитию „Активного долголетия“ и по ряду других вопросов на территории!» - подчеркнул Владимир Волков.

Люберцы Школы Законы Дороги
14 февраля 2025, 17:08
Еще 300 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Около 300 водителей оштрафовали в Подмосковье за парковку рядом с контейнерными площадками с начала февраля. Нарушителей выявили при помощи мобильного приложения «Добродел» и камер системы «Безопасный регион».

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, общая сумма штрафов составила 1,8 миллиона рублей.

Инспекторы ведомства, а также сотрудники управляющих компаний продолжают информировать жителей о запрете парковки рядом с контейнерными площадками. Это мешает проезду спецтехники и препятствует вывозу мусора.

«Основная цель - донести до каждого понимание ответственности за оставленный в неположенном месте автотранспорт, который может стать причиной срыва графика вывоза отходов», - отметили в министерстве.

Сообщить о нарушениях правил парковки жители могут через раздел «народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел».

Штрафы Машины

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