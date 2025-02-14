Студенты из Воскресенска побывали на экскурсии в химическом вузе в Иванове

Все 40 камер подключат к системе «Безопасный регион». Меры связаны с тем, что за второе полугодие 2024 года зафиксировали больше 30 случаев незаконной утилизации, 10 из них — сброс крупногабаритного мусора.

В Коломне работает 41 камера у площадок ТКО. Перечень мест определили после того, как проанализировали географию нарушений. Самыми проблемными точками стали улицы Дачная, Южная, Шилова, Толстикова и другие.

Обзор камеры позволяет фиксировать не только сами контейнеры, но и прилегающие к ним дороги, так как часто крупногабаритный мусор привозят на автомобилях.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды выписывают штраф: для физических лиц - от двух до трех тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 50, а для юридических - от 100 до 250 тысяч рублей.

В 2024 году с нарушителей взыскали более 700 тысяч рублей.