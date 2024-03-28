Студенты из Солнечногорска приняли участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Читайте нас в:

Участники демонстрируют свои навыки в таких областях, как графический дизайн, геопространственные технологии, кондитерское дело, парикмахерское искусство, поварское дело, хлебопечение и спасательные работы. Мероприятия проводятся на семи площадках колледжа.

Например, в рамках конкурса по кондитерскому делу участники приготовили различные десерты, среди которых муссовые торты, эклеры и десерт Павлова. Одним из особых элементов оформления муссового торта стала тематика «Союзмультфильмы». Эксперты также оценивали внешний вид и вкусовые характеристики кондитерского изделия.

«Желаю удачи и, самое главное, победы солнечногорской команде из колледжа „Подмосковье“. Верим в ваш успех!» - подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».