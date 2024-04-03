03 апреля 2024, 20:57

Студенты из Солнечногорска победили в областном этапе чемпионата «Профессионалы»

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Завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Солнечногорские студенты колледжа «Подмосковье» заняли первые места в нескольких дисциплинах.

Студенты из Солнечногорска стали лучшими в таких направлениях, как «Спасательные работы», «Хлебопечение», «Графический дизайн» и «Экспедирование грузов». Кроме того, школьники из лицея № 1 имени Блока также вышли в лидеры по компетенции «Спасательные работы».

Соревнования проходили с 11 по 30 марта, где участники демонстрировали свои навыки в различных профессиональных областях под оценкой квалифицированного жюри.

Заместитель главы Солнечногорского городского округа Николай Минаев поздравил победителей и пожелал успехов на следующих этапах соревнований, где они поборются за звание лучшего молодого профессионала страны в своей компетенции.

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Солнечногорск Школьники Студенты
03 апреля 2024, 21:03
Администрация проконтролирует ход ликвидации затопления паркинга в Химках
Администрация городского округа Химки
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Коммунальные службы Химок ликвидируют подтопление паркинга одного из домов в ЖК «Загородный квартал». Ход работ проконтролировал заместитель главы округа по вопросам ЖКХ Денис Юрков.

По его словам, паркинг затопило из-за резкого таяния снега в ближайшем лесу.

«С восьми утра на месте, воду откачивают с помощью специальных мотопомп», - пояснил Юрков.

Дом № 1 на улице Загородной на время работ обесточили, чтобы избежать короткого замыкания.

«Зима была очень снежная, и вчера было очень тепло, поэтому территорию так резко подтопило. Машины мы по максимуму убрали с территории парковки сразу», - рассказал житель ЖК «Загородный квартал» Илья Угланов.

В администрации городского округа Химки подчеркнули, что специалисты продолжат работу до полного устранения подтопления.

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ЖКХ Химки Коммунальные аварии
03 апреля 2024, 20:25
Глава Воскресенска Малкин: местные призывники будут с гордостью нести службу
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В России с 1 апреля началась весенняя призывная кампания. Глава Воскресенска Алексей Малкин высоко оценил готовность местных призывников служить в армии.

Глава городского округа подчеркнул, что срочников не привлекут к задачам специальной военной операции. Всех призывников направят на прохождение военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории страны.

«Каждый из тех, с кем мне довелось пообщаться, продемонстрировал свою готовность служить в армии. Уверен, что эти ребята с гордостью будут нести службу в армии и защищать наши ценности», - отметил Алексей Малкин.

Напомним, что под призыв попадают молодые люди от 18 до 30 лет, ранее не проходившие срочную службу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Военные Воскресенск
03 апреля 2024, 20:25
Четыре рекорда установили 80-летние конькобежцы на соревнованиях в Коломне
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Первый день XIV Всероссийских соревнований «Коломенский лед» завершился в Конькобежном центре. На турнир съехались 80 спортсменов старше 30 лет из 21 региона России, Белоруссии и Казахстана.

Как рассказал заместитель главного судьи соревнований Геннадий Гмыра, на льду соревновались ветераны конькобежного спорта.

«Ветеранское звание начинается от 30 лет и старше, и сегодня на льду у нас самые возрастные участники, есть в возрасте 85 лет и старше, - пояснил Гмыра.

Конькобежцы установили четыре высших мировых достижения среди женщин в возрасте 80 лет и среди мужчин в возрасте 85 лет.

Программа соревнований включает дистанции 500 метров, тысяча метров, полторы, пять и три тысячи метров.

Победителей определят по лучшим результатам на дистанциях в каждой возрастной группе. Все призеры соревнований получат медали и дипломы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна Женщины Россия
03 апреля 2024, 20:02
Работники «Мособлпожспаса» переправили женщину через Оку к больной матери
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли жительнице Озер переправиться через Оку, чтобы добраться до деревни Емельяновка, где живет ее тяжелобольная мать. После закрытия понтонного моста спасатели регулярно помогают людям в экстренных случаях попасть на другой берег реки.

По словам заместителя начальника противопожарно-спасательной части № 206 Игоря Жигалова, из-за начавшегося в регионе паводка с 27 марта понтонный мост на реке Оке в районе города Озеры закрыли.

«Перед тем, как лодка отправилась в путь, спасатели провели инструктаж о соблюдении мер безопасности во время переправы, а также рассказали о том, как нужно себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации. После чего специалисты выдали гражданам спасательные жилеты и доставили всех пассажиров в пункт назначения», - заключил Жигалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Паводки Реки

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