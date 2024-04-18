18 апреля 2024, 12:22

Студенты из Сергиева Посада победили на конкурсе талантов среди трудовых отрядов Подмосковья

Министерство образования МО
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Студенты Сергиево-Посадского колледжа победили на конкурсе талантов «Молодые и яркие». Ребята представили лучший танцевальный номер.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, творческие соревнования проходили среди студенческих трудовых отрядов на базе Российского университета кооперации.

Коллектив получил диплом за лучший танцевальный номер «Самые креативные», а также ребятам вручили памятные подарки.

Поддержать участников приехал студенческий отряд ТОП «Юные Покорители».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад Студенты конкурсы Образование
18 апреля 2024, 12:38
Еще одна молодая семья получила квартиру в Сергиевом Посаде
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Многодетная семья Резниковых из Сергиева Посала получила жилье по льготной программе. Они переехали в трехкомнатную квартиру. Всего в этом году участниками программы стала 271 семья.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, У Иосифа и Елены Резниковых четверо детей. Старшей дочке восемь лет, а младшему ребенку один год. На протяжении 10 лет они жили в съемной квартире.

«Старшая Алеся ходит на танцы, ездим на соревнования. Василиса еще маленькая, поэтому занимается с логопедом. Мальчишки совсем малы. При этом мы стараемся заложить в детях то, чтобы они помогали друг другу, замечали, когда кому-то тяжело. Конечно, в зависимости от возраста, в каких-то нужных моментах», - рассказывает Елена.

Региональная программа поддержки позволила молодой семье обзавестись своими \"квадратами\". Они приобрели трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

«Нам нужна была и большая площадь. Получилось взять небольшую трешку на вторичном рынке. Сейчас идет ремонт, хотим, чтобы было уютно. Главное, что теперь у всех есть своя свое место», - говорит Елена.

Получить такую поддержку могут семьи в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Семья Сергиев Посад
18 апреля 2024, 12:16
Жителям Подмосковья напомнили о поддержке безработных и малоимущих при открытии бизнеса
Телеканал «360»
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Безработные, а также жители с низкими доходами могут получить финансовую поддержку на открытие своего дела в Подмосковье. Такую помощь оказывают безработным и тем, у кого низкие доходы. Выплату суммой до 250 тысяч рублей можно направить на рекламу и закупку оборудования. Об этом в интервью «360» рассказали владелица ателье Яна Емец и кондитер Марина Цимболяк.

При сложностях в поиске работы многие жители выбирают стать самозанятыми и открыть свое дело. В этом активную поддержку оказывает региональное Минсоцразвития. По словам начальника управления занятости Олега Старцева, статус заявителя влияет на сумму выплат.

Поддержка в размере 153 тысяч рублей помогла кондитеру из Сергиева Посада Марине Цимболяк открыть собственное производство зефира. Ранее она три месяца стояла на бирже труда и не могла найти работу после декрета. На полученные деньги удалось закупить все необходимое оборудование и мебель.

«Мне со школы нравилось готовить выпечку. Когда я была в декрете со вторым ребенком, увидела ролики о приготовлении зефира. Я прониклась, мне понравилось. Он вкуснее, чем магазинный», - рассказала она.

Яна Емец из Серпухова переехала в Подмосковье в 2015 году из ДНР. Там у женщины было свое ателье, и благодаря региональной поддержке ей удалось обосноваться на новом месте. Деньги пошли на закупку оборудования и рекламу. Благодаря продуманному бизнес-плану прибыль не заставила себя ждать. Сейчас ателье Яны пользуется большой популярностью - женщина изготавливает одежду, занимается ремонтом вещей и проводит мастер-классы для детей.

Получить поддержку можно, обратившись в Минсоцразвития региона. Для этого нужно предоставить бизнес-план, а также доказать статус безработного или малоимущего.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Бизнес Самозанятые Поддержка предпринимателей в Московской области
18 апреля 2024, 12:13
Воробьев: 4 индустриальных парка откроют в Подмосковье за 2 года
Медиасток.рф
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Еще четыре индустриальных парка откроют за два года в Подмосковье. Предприниматели смогут быстро и удобно разместить свои производства. О преимуществах таких площадок рассказал в интервью на «России 24» губернатор Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье работает 69 индустриальных парков. Они помогают предпринимателям значительно сэкономить время и средства: не нужно дополнительно вкладываться в строительство дорог, проведение коммуникаций и создание инфраструктуры.

Заполненность таких площадок в Подмосковье уже достигла 90%. В ближайшие два года запустят еще четыре проекта в Ленинском округе, Дмитрове, Одинцове и Раменском.

По словам губернатора, рядом с индустриальными парками будут открывать колледжи. Они начнут сотрудничать с компаниями и готовить квалифицированные кадры по рабочим профессиям.

«Все эти парки мы реализуем в этом и в следующем годах. Это заметные инвестиции. Мы видим, что они возвращаются нам новыми предприятиями, налогами, технологиями. Имы будем поддерживать их», - отметил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области
18 апреля 2024, 12:09
Губернатор Воробьев напомнил о цифровых услугах для бизнеса
Медиасток.рф
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Подмосковные предприниматели могут быстро и удобно получить информацию о мерах поддержки бизнеса онлайн. Для этого в регионе работает инвестиционный портал, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью на «России 24».

Инвестиционный портал дает предпринимателям возможность получить всю важную информацию, которая поможет в открытии и развитии своего дела. С его помощью владельцы бизнеса могут в цифровом виде оформить необходимые услуги.

В преддверии летнего сезона особой популярностью пользуется получение разрешений на размещение веранд и мобильных торговых точек в парках.

«Раньше это была рутинная процедура: пока ты оформишь веранду, уже лето закончится. Пока ты попадешь в парк, уже сезон близится к концу. Сейчас электронные сервисы позволяют это сделать буквально по щелчку пальцев», - отметил губернатор.

Ранее он рассказал, что Подмосковье запустило 40 новых цифровых сервисов для помощи жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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