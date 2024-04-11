Студенты из Раменского победили на всероссийских соревнованиях по единоборству

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Соревнования прошли в поддержку военных и МВД. Участниками спортивного мероприятия стали 90 человек. Они выступили в двух возрастных группах: 15-16 лет и 17-19 лет в различных весовых категориях.

Напомним, комплексное единоборство - это военно-прикладной вид спорта, созданный на основе бокса, кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.

Многие участники турнира намерены служить в воздушно-десантных войсках, морской пехоте и в Росгвардии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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