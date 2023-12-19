19 декабря 2023, 18:00

Студенты из Подмосковья сыграют в «Щелкунчике» со звездами театра «Русский балет»

Театр «Русский балет»
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Московский областной театр «Русский балет» представит традиционный рождественский спектакль «Щелкунчик» 24 декабря. Вместе с известными артистами выступят 18 учащихся Красногорского хореографического училища.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что юные артисты выступят на сцене вместе с лауреатом международного конкурса Сиори Фукуда, заслуженным артистом России Дмитрием Проценко, заслуженным артистом Московской области Мстиславом Арефьевым и другими звездами «Русского балета». Кроме того, вместе с ребятами будет танцевать солистка театра Екатерина Лосева, которая также является педагогом в училище.

Спектакли состоятся 24 декабря в Московском Губернском театре. Начало в 13:00 и в 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Туризм Спектакль Театры Студенты
19 декабря 2023, 18:56
Еще 15 сирот из Истры получат ключи от новых квартир в 2024 году
Unsplash
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Жилищные сертификаты для сирот в Подмосковье действуют с 18 лет. С их помощью можно выбрать квартиру в любом из городов Московской области, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Согласно нововведению, теперь ребенок-сирота, проживающий в Подмосковье, может не дожидаться 23 лет, а приобрести квартиру уже в 18. Так, в 2024 году в Истре ключи от нового жилья смогут получить 15 детей.

«Главная положительная сторона сертификата на квартиру - это то, что ребенок-сирота имеет право сразу оформить объект на себя. Также он может выбрать жилье в любом из городских округов Московской области. Это очень удобно - выбирать квартиру по своим критериям», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Сироты
19 декабря 2023, 18:38
Трассы 89 магистральных ЛЭП в Подмосковье расчистили от деревьев
«Россети» — МЭС Центра
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Работы по расчистке магистральных ЛЭП от деревьев активно идут в Подмосковье. Так, ремонтные бригады «Россети» — МЭС Центра удалили более 1,5 тысячи деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи.

Больше всего работ провели на ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 500 кВ «Ногинск - Бескудниково» и «Трубино - Бескудниково». Отмечается, что значительная часть магистральных ЛЭП Подмосковья проходит в лесах. Для предотвращения падения деревьев, например, из-за ледяного дождя, энергетики выявляют и удаляют деревья, растущие на недопустимом расстоянии от линий электропередачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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Сироты
19 декабря 2023, 18:17
Более 2 тысяч жителей Подмосковья получили выплаты на технические средства реабилитации
Unsplash
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Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел расширенное заседание на тему реализации прав инвалидов. Так, за год финансовую помощь в Подмосковье получили более двух тысяч человек.

Председатель Комитета Андрей Голубев подчеркнул, что в Московской области проживают более 380 тысяч инвалидов и почти 30 тысяч детей с инвалидностью. По его словам, в 2023 году более четырех тысяч семей, в которых проживают школьники с инвалидностью, получили выплату в размере 13 тысяч рублей.

Кроме того, свыше двух тысяч человек ежемесячно получают выплаты в размере 28 тысяч рублей на уход за инвалидами. Новая выплата в 18 тысяч рублей положена жителям Подмосковья, ухаживающим за детьми-инвалидами.

Голубев также напомнил, что Подмосковье стало первым регионом, где создали Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». В учреждении восстанавливаются более 100 бойцов.

Жителям Московской области напоминают, что в регионе действует комплексная услуга «Инвалидность». Она включает сразу шесть направлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Инвалиды
19 декабря 2023, 18:02
Глава Солнечногорска поздравил почетного жителя города Нину Потапову с 85-летием
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Глава Солнечногорска Константин Михальков навестил почетную жительницу города Нину Потапову. Бывшей руководительнице Дома культуры «Лепсе» исполнилось 85 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приемных родителей за достижения ребят в спорте и творчестве.

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Нина Ивановна - ветеран труда, многие годы она возглавляла Дом культуры «Лепсе». Она получила звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» в 2019 году.

Ей же принадлежит идея проведения в Солнечногорске праздника сирени, который на протяжении 27 лет проходил на территории завода имени Лепсе. Отец пенсионерки Иван Федорович высадил на территории завода более 100 сортов сирени в память об участниках Великой Отечественной войны.

«С Ниной Ивановной мы знакомы и успели вместе внести свой вклад в озеленение округа - в мае высадили молодые кустики сирени на набережной. И для меня было большой гордостью сегодня поздравить нашего легендарного почетного жителя с 85-летним юбилеем», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пенсионеры Солнечногорск

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