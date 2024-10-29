Студенты из Павловского Посада поучаствовали в окружном форуме «Будет толк»

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Воспитанники баскетбольной секции спортшколы Павловского Посада в составе сборных команд Подмосковья стали участниками первенства Центрального федерального округа. По итогам состязаний спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали.

За победу в состязаниях боролись сборные команды из Московской, Белгородской, Курской, Тульской, Ярославской, Новгородской, Калининградской областей, а также из республики Коми.

Сборная Московской области-1 в группе «А» по итогам предварительного раунда заняла почетную третью ступень пьедестала. Спортсмены из Белгородской области завоевали первое место. Вторыми стали баскетболисты из Новгородской области.

Первое и второе место в группе «Б» заняли команды Московской области, а третье досталось сборной Курской области.

По результатам соревнований баскетболисты из Павловского Посада завоевали серебряную и бронзовую медали в отдельных категориях. Кирилл Вихрев стал серебряным призером первенства Центрального федерального округа. Он выступил в составе сборной команды Московской области-1 группы «А». Алексей Самарин выиграл бронзовую медаль, спортсмен выступил в составе сборной команды Московской области-3 группы «Б».

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