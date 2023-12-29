29 декабря 2023, 14:08

Студенты из Одинцова устроили новогодний праздник для детей участников СВО

Телеканал «360»
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Студенты Одинцовского филиала Международного юридического колледжа Никита Бостон и Вероника Орлова поздравили детей участников специальной военной операции с наступающим Новым годом. Ребята провели для них праздник и подарили подарки.

Никита и Вероника переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Они сыграли с детьми в снежки, потанцевали и устроили хоровод.

«Так получилось, что в этом году мы увидели, что много детишек остались без родителей, без мам и пап. <…> Конечно, больно это все смотреть, но при этом хочется создать сказку для детей, поэтому мы решили сделать добро», - сказала Вероника Орлова.

Ребята ведут активную социальную жизнь. Никита раньше увлекался футболом, а сейчас занимается боксом. А Вероника организовывает конкурсы красоты в Одинцове.

В преддверии Нового года губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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Дети Новый год Дед Мороз
29 декабря 2023, 14:36
Автоинспекторы провели новогодний праздник для школьников в Звенигороде
Unsplash
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Госавтоинспекторы провели праздник для учеников школы № 1 в Звенигороде. Ребят поздравили с наступающим Новым годом и напомнили им о правилах безопасности на дороге.

Юным участникам дорожного движения рассказали, как безопасно переходить проезжую часть и для чего необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде. После Дед Мороз и Снегурочка показали представление о правилах дорожного движения.

Также ребята вместе с автоинспекторами нарядили елку игрушками в виде дорожных знаков. Теперь она украсит школу на время зимних праздников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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Одинцово Праздники ПДД Новый год
29 декабря 2023, 14:11
Брендированный контейнер для акции «Добрые крышечки» появился в детском саду №13 в Балашихе
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Региональный оператор «Хартия» активно сотрудничает с волонтерским проектом «Добрые крышечки». На днях представителю Балашихинского дошкольного отделения № 13 МБОУ «Школа № 1» воспитателю Татьяне Поляковой вручили брендированный контейнер для сбора ценного вторсырья.

В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что специальные брендированные контейнеры для удобного накопления пластиковых крышек регоператор «Хартия» дарит партнерским учреждениям, где проводятся экоуроки. Теперь в детском саду «Школы № 1» будет, куда собирать вторсырье.

Проект «Добрые крышечки» реализуется в Подмосковье с декабря 2016 года. Деньги от продажи пластика идут на помощь детям с особенностями развития.

В преддверии Нового года губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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Дети Детские сады Балашиха
29 декабря 2023, 13:25
Минтранс Подмосковья подвел итоги работы общественного транспорта в 2023 году
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Минтранс Подмосковья подвел итоги работы в 2023 году. За это время на маршруты вышло свыше 1,6 тысячи автобусов.

Ведомство регулярно проводит работы по улучшению работы общественного транспорта. Для этого обновляют подвижной состав, запускают новые маршруты, а также меняют схему движений и расписание. По словам главы министерства Алексея Гержика, за год также запустили 14 новых автобусных маршрутов, а на 200 изменили схему движения.

«Также для обеспечения комфортного и безопасного проезда запустили 14 новых автобусных маршрутов, а на еще 200 действующих маршрутах изменили схемы движения, чтобы было удобно добираться до железнодорожных вокзалов и автостанций, а также других мест социального притяжения», - сказал он.

За год пассажиры совершили 760 миллионов поездок, это на 5% больше, чем годом ранее. Самыми популярными маршрутами стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная - Москва», № 344 «Химки - Москва» и «№ 22 ст. Пушкино - Ивантеевка». Ими воспользовались пять миллионов, 4,9 миллиона и более 4,4 миллиона раз. Количество пассажиров также увеличилось на речных маршрутах в Коломне, Серпухове и Лыткарине.

Кроме того, в этом году обновили подвижной состав на МЦД-3 и МЦД-4. Также в Бронницах заработала новая автостанция, а в Лыткарине, Пушкино и Подольске отремонтировали здания вокзалов.

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Автобусы
29 декабря 2023, 13:24
ЦППК провела уроки безопасности для 2 тысяч детей за год
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ЦППК проводит уроки по правилам безопасности на ж/д инфраструктуре для детей. Заключительную в этом году встречу провели для 30 первоклассников Рыбновской средней школы № 4 в Рязанской области.

Всего в этом году уроки провели более чем для двух тысяч детей. Представители компании рассказывают о правилах поведения на железной дороге, а помогают им в этом различные герои мультфильмов.

Знания с детьми закрепляют при помощи раскрасок и пазлов - их вручают детям по окончании занятий. Для ребят также проводят эстафеты, викторины и конкурсы.

Образовательную программу запустили в Подмосковье в 2020 году. За это время правила безопасности рассказали четырем тысячам детей. Присоединиться к проекту можно, прислав заявку на электронный адрес ЦППК: info@central-ppk.ru.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Дороги Поезда

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