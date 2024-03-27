Студенты из Одинцова присоединились к Всероссийской акции «Цветок надежды»
Студенты Одинцовского техникума приняли участие во Всероссийской акции «Цветок надежды», посвященной жертвам теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
В ходе акции студенты сделали оригами цветка крокуса, выбранного символом памяти о погибших в теракте, а также сопричастности россиян к этой трагедии. Вместе с ними участвовали советники директора по воспитанию Инна Кузнецова и Наталья Орешкина.
«С помощью знакомого всем цветка, созданного с любовью и заботой, выражаем солидарность людям, чьи близкие пострадали в этой ужасной трагедии», - рассказал один из студентов.
Учебная неделя в техникуме началась с минуты молчания в память о погибших и «Разговоров о важном». Всем обучающимся напомнили, что российский народ реагирует на угрозу безопасности сплоченностью.
Ранее подмосковный Минздрав опубликовал обновленную информацию о пострадавших в теракте , сообщив, что в больницах остается 91 пострадавший.
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