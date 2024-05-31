31 мая 2024, 20:49

Студенты из Ногинска пройдут практику в новом отделении скорой помощи

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Студенты Ногинского медицинского колледжа проходят практику в новом здании подстанции скорой помощи. Здесь созданы все условия для комфортной работы и есть возможность поработать с новейшим оборудованием.

Новое здание Ногинской подстанции скорой помощи открылось около месяца назад. Для молодых специалистов внутри обустроены кабинеты, диспетчерская, кабинеты для психологической разгрузки и отдыха бригад. Также в учебно-методическом классе и зале для совещаний проходят занятия будущих врачей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Скорая помощь Богородский
31 мая 2024, 21:18
Подмосковные приставы провели детский праздник в туберкулезном санатории
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Подмосковья организовали праздник для воспитанников Малаховского туберкулезного санатория. Мероприятие провели в преддверии Дня защиты детей.

Сотрудники ведомства подарили ребятам пазлы, настольные игры, воздушный пластилин, а также игрушки и модные вещи.

Вместе с приставами приехали и волонтеры проекта «Доброе дело». Они подготовили для детей увлекательные спортивные состязания, в которых приняли участие и сотрудники Службы. Все участники спортивных соревнований получили подарки.

А завершилась встреча футбольным матчем между воспитанниками и сотрудниками Спецназа.

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Праздники Дети Волонтеры
31 мая 2024, 20:30
Конференция к 250-летию со дня рождения основательницы Аносина монастыря прошла в Павловской Слободе
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Всероссийская научная конференция, посвященная 250-летию со дня рождения основательницы Аносина монастыря княгини Мещерской прошла в Павловской Слободе городского округа Истра. Мероприятие организовали сестры обители.

На конференции выступили священники, ученые, музейные работники, краеведы из Москвы, Смоленской, Брянской областей, Подмосковья и других регионов.

«Это конференция на очень высоком уровне. Я говорю это, как краевед и я знаю, то это такое, какой этот труд добывать информацию в архивах, организовывать такого рода конференции», - рассказала Екатерина Золотарева, ведущий библиотекарь Павлово-Слободской библиотеки.

Монахиня Екатерина, организовавшая мероприятие, рассказала о выходе книги о жизни игуменьи.

«Книга посвящена преимущественно посвящена образу игуменьи Евгении Мещерской и именно истории основания нашей обители. Оказалось, то у нас достаточно много материалов, новых, которые никогда не публиковались», - пояснила Екатерина.

Она добавила, что монастырь ведет активную исследовательскую, краеведческую работу, а на его территории есть музей, где проводятся экскурсии.

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Школы Музеи Ученые
31 мая 2024, 20:08
Ежегодный фестиваль креативных детских колясок прошел в Химках
Медиасток.рф
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В Химках в сквере «Юбилейный» прошел традиционный «Парад колясок». В мероприятии приняли участие более 120 человек.

Победителями «Парада колясок» стали три проекта - «Цветочная композиция», «Солнечное поле» и «Летающая тарелка». Их авторы получили в подарок трансформируемые беговелы. Вторые места достались коляскам «Сани Деда Мороза», «Химкинский цирк» и «Гуси-лебеди», за что юные участники награждены трехколесными самокатами. Бронзовые медали ушли владельцам проектов «Композиция растений», «Космический корабль» и «Поле ромашек», которые получили игровые шатры.

Также автору коляски «Авиаторы» в качестве приза зрительских симпатий вручили велосипед.

На площадке работали профессиональные аниматоры, а все желающие смогли сделать памятные фотографии у специальной фотозоны. Напомним, что «Парад колясок» в Химках проводится уже в седьмой раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки конкурсы
31 мая 2024, 19:48
Глава Лобни Кротова провела совещание по вопросам транспортного обеспечения
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела совещание с участием представителей транспортных компаний, контролеров и специалистов РЖД. В ходе встречи обсудили текущую ситуацию с обеспечением транспортом муниципалитета.

Особое внимание уделили вопросу обеспечения доступности ближайшего пляжа в Новосельцево. Рассматривается возможность введения дополнительного автобусного маршрута № 36.

Управляющая региональная транспортная компании продемонстрировала высокую эффективность. За нарушение правил проезда без билетов оштрафовано 79 пассажиров.

На следующей неделе запланировано провести крупное совещание с областным ГИБДД.

Одной из ключевых тем обсуждения стал проект по реконструкции железнодорожной станции. Планируется возведение временной платформы, а для повышения эффективности строительства предложено начать снос здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Дороги Автобусы

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