07 июня 2024, 17:19

Студенты из Москвы прошли врачебную практику в онкодиспансере Балашихи

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Студенты Российского государственного социального университета прошли сестринскую и врачебную практику в Московском областном онкодиспансере в Балашихе. Будущих специалистов перенять опыт у профессионалов и многому научиться.

Заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович сообщил, что во время практики студенты вместе с врачами и медицинским сестрами отрабатывают навыки ухода за пациентами, постановку капельниц и уколов, а также изучают правила асептики и антисептики.

Напомним, что Московский областной онкологический диспансер - ведущее специализированное лечебное учреждение Подмосковья. Здесь помогают вылечиться пациентам со злокачественными новообразованиями. Каждый год в онкодиспансере проходят практику студенты высших и средних медицинских учебных заведений из разных городов.

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Медицина Балашиха Студенты
07 июня 2024, 17:22
Всероссийская акция «Научись плавать» прошла в Балашихе
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На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» на улице Заречная для школьников провели учения по безопасности на воде. Дети из Балашихи узнали, как отдохнуть на пляже и при этом не пострадать.

Ребятам рассказали о правилах безопасности на пляже, а также, где в округе можно купаться, а где лучше не стоит. А после лекции провели практическое занятие на воде в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор». Детям показали, как правильно надевать спасательный жилет, и научили оказывать помощь утопающему. Акция «Научись плавать» завершится 31 августа.

Напомним, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Балашиха
07 июня 2024, 17:19
Акцию «Сохрани себе жизнь» провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Акция по безопасности на железнодорожных путях «Сохрани себе жизнь» прошла в городском округе Химки. С жителями провели беседы на тему правильного поведения на станциях.

Сотрудники управления транспорта администрации Химок раздали местным жителям предупредительные листовки.

«В нашем округе регулярно проводят разъяснительные беседы с населением. Соблюдая простые правила, вы можете не только предотвратить возникновение несчастных случаев, но и сохранить самое ценное - человеческую жизнь», - отметил куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», муниципальный депутат Александр Васильев.

Напомним, за несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или штраф.

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Штрафы Химки Правила Дороги
07 июня 2024, 17:11
Подмосковная сборная по греко-римской борьбе выиграла 7 медалей на Спартакиаде учащихся
Фото Минспорта Республики Калмыкия
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​Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на третьем этапе Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие юноши 16-17 лет 43 регионов России.

Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете турнира, опередив сборные команды Москвы и Ростовской области. Золото завоевали Мухаммад Салиев, Арсений Исмаилов, Иван Гатман и Арсен Кудаев.

​Третий этап Спартакиады учащихся по спортивной борьбе греко-римского стиля прошел в Элисте с 4 по 7 июня. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды
07 июня 2024, 17:11
Испытания тепловых сетей провели еще в 3 округах Подмосковья
Министерство ЖКХ МО
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Гидравлические испытания тепловых сетей провели в Балашихе, Реутове и Богородском. Выявленные утечки устранят до конца лета.

В МинЖКЖ Подмосковья сообщили, что подготовка к следующему отопительному сезону проводится во всех городах региона. Тепловые сети еще трех муниципалитетов испытали высоким давлением - работы провели в Богородском, Реутове и Балашихе.

На участке в городском округе Балашиха при тестировании обнаружили утечки. Здесь проведут ремонтные работы, после чего пройдут повторные гидроиспытания.

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ЖКХ

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