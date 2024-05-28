28 мая 2024, 14:27

Студенты из Люберец прошли в финал международной IT-олимпиады

Министерство образования МО
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Финал международной олимпиады в сфере IT завершился в Архангельске. Представители колледжа имени Гагарина в Люберцах вошли в число лидеров.

Денис Фоменко занял третье место в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Разработка игр - GameDev», Евгения Солдатова стала финалисткой в номинации «Защита проектов» по конкурсу «Лучший свободный диплом». Ребята достойно показали себя в разработке игр и ПО.

Всего на олимпиаде выступили более 350 студентов из разных стран. Победители и призеры получили ценные призы, дипломы и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Студенты конкурсы
28 мая 2024, 14:37
Юные музыканты выступили на концерте «Культурное поколение Подмосковья» в Пушкино
Министерство культуры и туризма Московской области
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Юные музыканты со всей страны выступили на концерте «Культурное поколение Подмосковья», который прошел 26 мая в Пушкинском городском округе. На сцене Большого зала Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева свои номера представили лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, юные музыканты уже имеют множество наград. Это победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», Молодежных Дельфийских игр России, стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Организатором концерта выступил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области музыкального искусства.

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Дети Концерты
28 мая 2024, 14:36
Министерство жилищной политики Подмосковья рассказало о строительстве новых соцобъектов
Министерство жилищной политики Московской области
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Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова со своими заместителями Иваном Синельниковым и Семеновым Золотовым провела встречу с жителями Подмосковья в приемной региональной правительства. Представители ведомства рассмотрели 18 обращений, а соответствующие службы получили поручения, исполнение которых взяли под особый контроль.

Жители задали множество самых волнующих вопросов по улучшению жилищных условий, расселению ветхого фонда, градостроительной деятельности, строительства социальных объектов, а также восстановления прав участников долевого строительства, пострадавших от мошеннических действий.

В ведомстве отметили, что подобные встречи проводятся регулярно, а записаться на следующий прием можно по телефону 8 (498) 602-31-13.

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Строительство Аварийное жилье
28 мая 2024, 14:31
Маленький театр кукол в Балашихе завершил сезон
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Балашихинский театр кукол завершил творческий сезон спектаклем «На грядке все в порядке». Зрителями стали дети участников специальной военной операции.

Маленький театр кукол уходит на каникулы. В культурном учреждении в микрорайоне Южный завершили сезон и попрощались со зрителями до осени, представив напоследок постановку «На грядке все в порядке». В зрительном зале были дети участников специальной военной операции.

Перед спектаклем ребятам устроили развлекательную программу на улице, они оставили пожелания артистам и рисовали мелками.

Постановка позволила зрителям тоже стать участниками действия, артисты смогли подключить детей к творческому процессу.

Осенью театр кукол откроется обновленным. Здесь заменят кресла и сделают несколько вариантов рассадки гостей. За счет средств федеральных субсидий поставят еще два спектакля, премьеры которых пройдут в начале осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Спектакль Театры Балашиха
28 мая 2024, 14:25
Свыше 470 народных троп обустроят в Подмосковье по запросам жителей
пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Свыше 470 пешеходных троп обустроят в Подмосковье. Работы проведут в 46 городских округах.

Народные тропы в Подмосковье обустраивают по программе «Пешком», напомнили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Места для проведения работ выбирают по запросам жителей.

«Асфальтобетонная смесь закуплена, катки и оборудование готовы к работе. Всего планируется благоустроить более 470 пешеходных коммуникаций в 46 городских округах общей протяженностью 40 километров. На сегодняшний день завершены работы на 121 пешеходной тропе», - отметил заместитель председателя правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Узнать, где прведут работы, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Благоустройство

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