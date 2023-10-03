Студенты из Королева побывали в ЦНИИ машиностроения Роскосмоса

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, для студентов провели экскурсию и рассказали об истории предприятия, этапах его развития и современных технологиях.

«та поездка была организована с целью ознакомления студентов с современными технологиями и процессами, применяемыми в космической отрасли. Ученики авиационного техникума получили возможность окунуться в практические аспекты космических профессий, включиться в работу „ЦНИИмаш“», - сказала она.

Студенты посетили командный пункт, с которого управляют космическими полетами, рассказали о современных исследованиях и многом другом.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения был основан в 1946 году. Сейчас он играет важную роль в развитии космической отрасти в стране.

В неделе промышленного туризма также примут участие Загорский трубный завод, Истринская сыроварня и Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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