Студенты из Коломны стали серебряными призерами международного конкурса эссе

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студенты Сергей Семенов, Алина Синицина и Лидия Пронина представили работу на тему образования в России и Великобритании. Их научным руководителем стала доцент кафедры иностранных языков Наталья Киселева.

Конкурс проводится ежегодно, его генеральный директор - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудомино, а организатор - образовательная компания RELOD.

«Поздравляем призеров и желаем им дальнейших успехов в изучении иностранных языков», - добавили в пресс-службе ведомства.

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