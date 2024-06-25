Студенты из Коломны стали призерами олимпиады по работе с ИИ в образовании
Студенты Коломенского ГСГУ завоевали призовые места на международной студенческой олимпиаде «Педагогическое цифроведение». На соревнования, которые проводятся уже в шестой раз, съехались более 400 будущих специалистов из вузов России и стран СНГ.
Как пояснили в Министерстве образования Московской области, студентка пятого курса технологического факультета Вероника Асташова стала призером второй степени, а четверокурсник Никита Лебедев, получил диплом третьей степени.
Олимпиада прошла в онлайн-формате. Студентам предстояло продемонстрировать свои навыки в использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе.
«Успех студентов Коломенского вуза подчеркивает важность цифровизации в сфере образования и готовность университета к подготовке квалифицированных педагогов, способных эффективно использовать новейшие технологии в своей работе», - подчеркнули в ведомстве.
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