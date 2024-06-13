Студенты из Коломны стали призерами международного конкурса по цифровому туризму

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, конкурс организовал Институт дизайна, экономики и сервиса Омского государственного технического университета. В нем участвовали более 80 человек из разных стран, в том числе из Казахстана, Белоруссии и Вьетнама. Они соревновались в шести направлениях. В двух из них призерами стали студенты ГСГУ.

Первое место занял третьекурсник Руслан Ходжаев, который показал видеосюжет об инновационном подходе к путешествиям. Бронзу за эссе о цифровой трансформации получил второкурсник Дмитрий Буров.

«В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) также обсуждались вопросы повышения эффективности работы объектов туристической инфраструктуры и разработки новых сервисов для путешественников», - добавили в ведомстве.

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