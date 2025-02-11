11 февраля 2025, 10:59

Студенты из Коломны отправятся преподавать русский язык в Камбоджу

Министерство образования МО
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Студенты подмосковного ГСГУ поедут в Камбоджу, где будут преподавать русский язык. Для этого вуз подписал соглашение с Национальным университетом Меанчей.

Церемония подписания договора состоялась дистанционно. Ректоры университетов Жанна Леонова и Че Союну обсудили перспективы сотрудничества «Сегодня мы вносим свой вклад в развитие отношений между Королевством Камбоджа и Россией, которые длятся уже 70 лет. Уверены, что нашим университетам есть что предложить друг другу. Академический обмен студентами поможет подготовить специалистов, которые в дальнейшем будут приносить пользу своей стране как в сфере образования, так и в экономике, политике, культуре», - отметила Жанна Леонова.

Посредником между университетами стал Русский центр культуры и науки в Камбодже. Благодаря этому ГСГУ не только расширит географию, но и внедрит новый формат работы. Студенты будут работать с местными учащимися и оказывать методическую поддержку преподавателям.

Проект планируют сделать долгосрочным. В будущем студенты из Камбоджи также посетят ГСГУ.

Студенты
11 февраля 2025, 11:25
Торжественное посвящение в «Орлята России» прошло в Воскресенске
360.ru
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Ученики вторых и третьих классов лицея имени Стрельцова произнесли клятву и пополнили ряды движения «Орлята России». Теперь они смогут принимать участие в крупных проектах и приносить пользу своему городу.

Поддержать учеников пришли учителя, родители и муниципальные депутаты.

«Вы стали частью большой, дружной семьи „Орлята России“. Я уверен, что вы с честью будете нести это гордое звание. Вы будете развиваться, учиться, но самое главное - станете гордостью лицея, нашего округа, нашей страны», - сказал председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко.

Ученики будут принимать участие во множественных образовательных программах, в том числе «Эрудит», «Лидер», «Спортсмен» и «Доброволец».

«Я бы хотела быть орленком-спортсменом, потому что мне нравится заниматься спортом и узнавать новое», - поделилась Карина Морозова.

Быть частью всероссийского движения - это не только почетная, но и ответственная миссия. Учитель начальных классов Ольга Филина более 35 лет воспитывает подрастающее поколение и прививает любовь к родному краю.

«Мы должны приучать детей к доброму, хорошему, высокому. Я думаю, это сообщество в этом поможет», - добавила учитель начальных классов лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова.

Орлята поздравили друг друга. Теперь им предстоит учиться новому и быть примером для других ребят.

Спортсмены Дети Депутаты Учителя Россия Воскресенск
11 февраля 2025, 11:14
Более 3 млн архивных документов расшифровали с помощью нейросетей в Подмосковье
Unsplash
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Более трех миллионов записей старинных архивных документов Московской области удалось расшифровать при помощи нейросетей. В Министерстве госуправления, ИТ и связи региона сообщили, что сервис «Поиск по архивам» позволяет гражданам узнать больше о своих предках.

Алгоритм, созданный на базе системы оптического распознавания символов, обработал уникальные записи XVIII - начала XX веков. В этих документах содержатся данные о жителях Москвы, Московской губернии, Владимира, Рязани, Тулы и прилегающих территорий.

Сервис позволяет не только прочитать текст в удобном формате, но также увидеть фотографию оригинала.

Для исследования родословной необходимо зайти на сервис «Поиск по архивам», указать фамилию, название населенного пункта или другую информацию о своих предках. После этого нейросеть выдаст все документы с совпадающими данными.

Нейросети
11 февраля 2025, 11:03
Еще 72 педагога пополнили штат образовательных учреждений в Чехове
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Глава муниципального округа Михаил Собакин принял участие в заседании круглого стола по вопросам образования. Мероприятие прошло в гимназии № 7. Одна из главных задач, поставленная губернатором Московской области Андреем Воробьевым, — привлечение педагогических кадров. В этом учебном году начали работать в образовательных учреждениях в Чехове 72 учителя.

Продолжается обучение по целевым программам. После получения диплома уже вернулись восемь человек. Еще 11 продолжают учебу.

«В этом году готовы выдать еще 11 путевок на обучение. Хорошим подспорьем для привлечения учителей является разрешение студентам, начиная с третьего курса, работать в школах», - отметил Михаил Собакин.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе действуют меры поддержки для учителей. Ежемесячную компенсацию в 30 тысяч рублей на аренду жилья получают 82 педагога в Чехове. Еще девять преподавателей стали участниками программы «Социальная ипотека», и 89 специалистов пользуются муниципальной поддержкой.

Директора, молодые педагоги, представители учебно-методического центра и профсоюза поделились опытом и знаниями, видением дальнейшего развития системы образования. Одна из основных задач - попадание всех школ Чехова в топ-500 Подмосковья.

Глава муниципального округа Михаил Собакин принял участие в заседании круглого стола по вопросам образования. Мероприятие прошло в гимназии № 7. Одна из главных задач, поставленная губернатором Московской области Андреем Воробьевым , - привлечение педагогических кадров. В этом учебном году начали работать в образовательных учреждениях в Чехове 72 учителя.

Из 72 педагогов 62 - учителя дефицитных специальностей: физика, биология, математика, русский язык и литература, информатика, химия и учитель начальных классов.

В школах в Чехове до сир не хватает учителей-предметников по математике, русскому языку и литературе.

«Педагоги - те люди, которые как раз и выстраивают правильное восприятие, правильные взгляды, прививают семейные ценности в детях. В наших силах обеспечить этот правильный симбиоз: педагог, учитель, преподаватель и дети», - сказал глава муниципального округа Михаил Собакин.

Тему привлечения и меры поддержки педагогов обсудили представители управления образования, директоры и учителя школ. Руководители образовательных учреждений специально выезжают в вузы, используют интернет-платформу «Центр развития карьеры» и самостоятельно размещают вакансии на школьных ресурсах. В прошлом году директора трудоустроили 68 педагогов.

«Педагоги - это особая категория. Меняя учебный год, они приглашаются на более интересные условия. Руководители продумывают и предлагают нагрузку и так далее. Миграция все равно существует: из района - в район. Ну и, конечно, и с других территорий», - добавила начальник управления образования администрации в Чехове Ирина Заболотнева.

Чехов Учителя
11 февраля 2025, 10:59
Домой без пробок. Как новый въезд в город поможет разгрузить дороги Королева
360.ru
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Новый въезд в город предложили построить в Королеве. О необходимости новой дороги сообщили жители, которые привыкли тратить в пробках до 1,5 часа. Водители предложили проложить новую трассу через Лосины остров.

Вопрос о необходимости нового въезда в Королев поставили на пресс-конференции президента. О важности такой дороги сообщили жители, которые привыкли тратить до 40 минут только, чтобы добраться до главной пробки, где приходится проводить еще порядка 1,5 часа.

Новую дорогу могли построить через Лосиный остров, однако согласовать такое строительство на территории заповедника непросто.

Техническая дорога на Лосином острове уже есть – движение по ней закрыли в 1983 году. Благодаря существующей просеке вырубка деревьев не потребуется.

Дороги Королев

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