Студенты из Коломны отправятся преподавать русский язык в Камбоджу

Церемония подписания договора состоялась дистанционно. Ректоры университетов Жанна Леонова и Че Союну обсудили перспективы сотрудничества «Сегодня мы вносим свой вклад в развитие отношений между Королевством Камбоджа и Россией, которые длятся уже 70 лет. Уверены, что нашим университетам есть что предложить друг другу. Академический обмен студентами поможет подготовить специалистов, которые в дальнейшем будут приносить пользу своей стране как в сфере образования, так и в экономике, политике, культуре», - отметила Жанна Леонова.

Посредником между университетами стал Русский центр культуры и науки в Камбодже. Благодаря этому ГСГУ не только расширит географию, но и внедрит новый формат работы. Студенты будут работать с местными учащимися и оказывать методическую поддержку преподавателям.

Проект планируют сделать долгосрочным. В будущем студенты из Камбоджи также посетят ГСГУ.