19 марта 2024, 09:42

Студенты из Индии и Кубы познакомились с русскими традициями в университете «Дубна»

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Иностранцы познакомились с масленичными традициями в подмосковном университете «Дубна». Студенты из Кубы и Индии попробовали блины, поучаствовали в конкурсах и русских народных забавах.

Масленичные гулянья развернулись в студенческом городке университета «Дубна». Ахмад из Индии признался, что блины - его самое любимое блюдо в России. Кубинка Росалия рассказала, что на ее родите тоже пекут блины. Это блюдо напомнило девушке о доме. После обучения Росалия и Ахмад хотели бы остаться работать в России.

«Для меня Россия - это мой второй дом. Я не хочу жить в другой стране, у меня много друзей здесь», - поделился Ахмад Итефак.

Программа обучения иностранных студентов русскому языку заработала с этого учебного года. В университете сейчас занимаются молодые люди из Кубы, Индии, Мексики.

«Иностранные студенты изучают русский как иностранный ежедневно - по две-три пары. Во втором семестре изучают спецпредмет, чтобы потом смогли поступить к нам на балакавариат или в другой вуз России», - рассказала исполняющая обязанности директора Центра международного сотрудничества университета «Дубна» Наталья Шимон.

Интерес иностранцев к университету растет. Уже скоро в Дубне заработает новая программа - онлайн курсы русского языка для учащихся из других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в акции «Неделя добрых дел».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Куба Индия Дубна Студенты Масленица
18 марта 2024, 22:47
Восемь компаний представят Подмосковье на премии «Золотой Медвежонок» в сфере товаров для детей
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Восемь подмосковных предприятий примут участие в XIV национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей.  Церемония награждения победителей состоится 16 апреля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, подмосковные предприятия производят эко-подарки, книги, детскую посуду, средства по уходу за полостью рта и другие товары.

Всего в регионе работает более 100 предприятий, выпускающих детские товары, и Московская область на первом месте по стране в этой индустрии. Производители, работающие в регионе, могут рассчитывать на несколько видов поддержки, включая федеральные и региональные субсидии.

Премия «Золотой медвежонок проводится с 2010 года. Победителей определяет научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет.

Заявки на участие в премии подали более 120 компаний из 25 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес конкурсы
18 марта 2024, 22:13
Школу на 825 учеников в микрорайоне Юго-Западный в Ступине построят к 1 сентября
Читайте нас в: Google Новости
Строительство школы в микрорайоне Юго-Западный в Ступине вышло на финишную прямую. Здание площадью более 16 тысяч квадратных метров готово на 85%.

Строительные работы идут по графику. На объекте работают 70 рабочих и шесть единиц техники. Уже завершены кровельные и фасадные работы, сейчас идет чистовая отделка будущих классов и монтаж инженерных сетей.

Благодаря новой школе, рассчитанной на 825 учеников, дети смогут приходить в классы утром. Пока в округе во второю смену вынуждены учиться 1025 детей.

Здание будет отвечать самым современным требованиям к образовательным учреждениям: в школе предусмотрены пандусы и лифты для маломобильных учеников.

Также во дворе учебного заведения оборудуют спортивную площадку.

Своих учеников новая школа примет к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Ступино
18 марта 2024, 21:47
Школу в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю
Читайте нас в: Google Новости
Строители возвели наружные и внутренние стены, проложили инженерные сети и установили окна в школе в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино. Капитальный ремонт «Образовательного комплекса № 11» выполнили на 29%.

Новая школа, рассчитанная на 550 учеников, после ремонта будет отвечать всем современным требованиям к образовательным учреждениям. Специалисты приступили к подключению водоснабжения, канализации, систем отопления.

По плану капремонта благоустроят и школьный двор, где дети смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе, а также проводить линейки и спортивные праздники.

Отремонтированная школа примет учеников в новом учебном году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Пушкино
18 марта 2024, 20:54
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 18 марта достигли пяти баллов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Минтранс Подмосковья сообщил о пробках на дорогах 18 марта. Загруженность трасс вечером в понедельник составила пять баллов.

Как рассказали в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Мякининском, Рублево-Успенском, Волковском, Можайском шоссе. Также заторы образовались и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки

Новости по теме