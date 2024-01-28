28 января 2024, 17:26

Студенты из Химок выступили с театрализованным концертом на выставке «Россия»

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Более двухсот студентов Московского государственного института культуры поучаствовали в выставке-форуме «Россия». Они приняли участие в спортмобе, а также неоновом и световом флешмобе.

На главной сцене ВДНХ вместе со студентами МГИКа выступили ученики других регионов страны: Хабаровска, Белгорода и Улан-Удэ. Вокальные и танцевальные номера создали особую атмосферу и подарили положительные эмоции зрителям.

Участники мероприятия вспомнили значимые события студенческой жизни, первую сессию и приметы, в которые верят многие ученики. Собравшиеся запустили 1000 бумажных самолетов и загадали желания.

Праздничный концерт провели под руководством кафедры режиссуры театрализованных представлений МГИКа и заслуженной артистки РФ Людмилы Байковой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Студенты ВДНХ
28 января 2024, 16:59
Чемпионат МВД России по лыжным гонкам состоялся в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Соревнования прошли в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Участие в них приняло около 200 спортсменов и 52 команды.

Первыми выступили ветераны, затем провели три женских забега по пять километров. Завершили турнир гонки среди мужчин на дистанции десять километров.

«Традиционно эти лыжные гонки, проводим их уже много лет. Поэтому всегда с удовольствием все принимают участие на трассе, которую готовит учебный центр», - рассказал начальник отдела Московской областной организации «Динамо» Михаил Петухов.

Соревнования по лыжным гонкам Чемпионата Министерства внутренних дел проводят каждый год для повышения профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Московской области. Спартакиада способствует популяризации спорта и пропагандирует здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки МВД РФ
28 января 2024, 16:42
Круглый стол по развитию школьных музеев собрал в Химках более 30 педагогов
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Школьные музеи могут стать интерактивной площадкой для патриотического воспитания подрастающего поколения. Встреча в формате круглого стола прошла на базе школы № 8.

Участниками стали более 30 педагогов учреждений образования городского округа. Коллеги из Волгограда и Татарстана присоединились к встрече онлайн.

«Сегодня школьный музей позволяет не только сохранить память о военной истории России, но также и является площадкой для проведения различных акций патриотической направленности. Создание и развитие школьных музеев - одна из приоритетных задач сферы образования нашего городского округа», - рассказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Дряннов.

Спикерами круглого стола выступили педагоги школ муниципалитета, руководитель местного отделения ветеранов вооруженных сил Владимир Черепаха, а также заведующая музеем школы № 8 Любовь Нагаева. В завершение ученики школы № 8 провели экскурсию для участников события по музею.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Школы Химки
28 января 2024, 15:12
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» прошла в Шатуре
Unsplash
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27 января исполнилось 80 лет со дня полного освобождения города-героя от фашистских захватчиков. Жители вспомнили о блокадниках Ленинграда.

Ключевой символ акции - кусочек хлеба весом в 125 грамм.Такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Осада длилась 872 дня. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени. Блокада Ленинграда навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих поколений.

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Шатура Блокада Ленинграда
28 января 2024, 14:56
Спортсменка из Видного Семенова победила в соревнованиях по серфингу в Москве
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Первые Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне состоялись в Москве. Первое место в категории Pro заняла Аксиния Семенова из Видного.

Соревнования прошли на площадке Surf Brothers в Москве. В мероприятии приняли участие 49 спортсменов со всей страны, рассказали в пресс-службе организации. В прошлом году в Швейцарии на международных соревнованиях Аксиния Семенова стала первой в истории чемпионкой из России.

По словам представителя оргкомитета соревнований Василия Прачева, соревнования такого масштаба прошли в России впервые. Он похвалил подобные сколковской площадки с искусственными волнами и добавил, что они создают хорошие условия для подготовки сборной.

«Уже сейчас россиянам удается брать первые места на соревнованиях в Европе, но, я уверен, скоро наши серферы потеснят звезд мировой величины», - добавил Прачев.

Серфинг стал олимпийским видом спорта в 2016 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Видное

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