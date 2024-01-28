Студенты из Химок выступили с театрализованным концертом на выставке «Россия»

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На главной сцене ВДНХ вместе со студентами МГИКа выступили ученики других регионов страны: Хабаровска, Белгорода и Улан-Удэ. Вокальные и танцевальные номера создали особую атмосферу и подарили положительные эмоции зрителям.

Участники мероприятия вспомнили значимые события студенческой жизни, первую сессию и приметы, в которые верят многие ученики. Собравшиеся запустили 1000 бумажных самолетов и загадали желания.

Праздничный концерт провели под руководством кафедры режиссуры театрализованных представлений МГИКа и заслуженной артистки РФ Людмилы Байковой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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