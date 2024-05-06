Студенты из Химок выступили с концертом в Абхазии для детей с ОВЗ

Концерт прошел в гагрском доме культуры имени народного артиста Томаса Кокоскерия. Химкинские студенты поставили вокальные и хореографические номера.

Затем детям рассказали о технике росписи по стеклу акриловым контуром и декорированием изображения стеклянными каплями, выполненными в технике спекания - фьюзинг. Также свыше 100 детей приняли участие в занятиях по актерскому мастерству и режиссуре. Мастер-классы прошли в рамках гуманитарной программы «Миссия Добро».

«На одном из мастер-классов мы занимались конструированием проектов вместе с людьми разных возрастов. Благодаря этому опыту я приобрел много новых навыков и буду применять их в своей профессиональной деятельности», - поделился студент факультета государственной культурной политики Московского государственного института культуры Дмитрий Новинский.

Перед концертом делегация института приняла участие в акции памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов Одессы в 2014 году. Участники церемонии возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.

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