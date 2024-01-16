Студенты из Химок победили в московском проекте «Музыка в метро»

Зимой организм истощает запасы витаминов и становится более подвержен простудам и вирусам. Терапевт из Люберец Карина Садыхян рассказала, как помочь себе в высокий сезон гриппа и ОРВИ.

Считается, что самое эффективное средство профилактики от гриппа - это прививка. Но делать ее нужно перед началом эпидемического сезона, а сейчас он в самом разгаре. О других методах поддержки организма - эффективных и не очень - рассказала врач-терапевт поликлиники № 5 Люберецкой областной больницы Карина Садыхян.

«Я считаю, что витамин С эффективен, но обычно мы назначаем комплекс, куда входит еще и витамин D, а также микроэлементы. Это, например, цинк, который тоже доказал свою эффективность не только в профилактике, но и в лечении вирусных и простудных заболеваний», - говорит медик.

А вот от бесконтрольного приема иммуномодуляторов Садыхян посоветовала воздержаться - это может оказать негативное воздействие на организм. Назначать такие препараты должен врач.

Основными средствами профилактики простуд терапевт считает здоровый образ жизни, физическую активность и правила питания.

«Я рекомендую всем средиземноморскую диету, которая хорошо сбалансирована по калориям и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, так как там много клетчатки. А такие народные средства, как, например, зубчик чеснока, который раньше вешали на шею детям, больше подходит для успокоения родителей», - отметил доктор.

Дома нужно чаще проветривать и проводить влажную уборку, соблюдать личную гигиену и одеваться по погоде, не допуская переохлаждение организма.

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