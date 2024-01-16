16 января 2024, 14:23

Студенты из Химок победили в московском проекте «Музыка в метро»

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Музыкальный коллектив из Химок одержал победу в шестом сезона программы Московского метрополитена «Музыка в метро». Первое место среди 1000 коллективов Москвы заняли саксофонисты из квартета «Clover Sax Quartet».

Артисты представляют класс саксофона доцента кафедры оркестрового исполнительства и дирижирования факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры Ивана Дымы. Членами коллектива квартета стали студенты Олег Клопов, Виктория Антипкина, Даниил Руднев и Константин Баринов.

Главным организатором всех этапов отбора артистов выступил Московский международный Дом музыки при Департаменте культуры Москвы. Жюри представляли известные деятели культуры: заслуженная артистка России Нина Шацкая, экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев, исполнительный директор ассоциации музыкальных исполнителей и духовых оркестров «Духовое общество имени Валерия Халилова» Юлия Гаврилова, заместитель генерального директора Московского международного Дома музыки по концертной деятельности Евгений Черников и заместитель директора Московского продюсерского центра Никита Беляков и другие известные деятели искусства и культуры.

Проект «Музыка в метро» - это первая в истории страны программа подобного рода, получившая масштабное развитие. Сегодня в столичной подземке открыто 39 площадок для выступлений.

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Химки Музыка конкурсы
16 января 2024, 13:36
Отопление и горячую воду восстановят в 32 домах Ликино-Дулева к вечеру
Unsplash
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Часть жителей Ликино-Дулева остались без отопления и горячей воды 16 января. Речь идет о 32 домах на улицах Калинина и 1 Мая.

На данный момент специалисты ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево» проводят аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что подача отопления и горячей воды возобновится к концу дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

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ЖКХ
16 января 2024, 12:46
Незаконную рекламу сняли с деревьев в Наро-Фоминске
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Работа по выявлению незаконной рекламы проводится в Наро-Фоминске на регулярной основе. Так, сотрудники Комлесхоза сняли 15 рекламных табличек, размещенных на деревьях.

Лесничие предупреждают, что размещение рекламы на деревьях является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.

«Соблюдение лесного законодательства позволит сохранить подмосковные леса в чистоте и уберечь от гибели деревья», - отметил старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Виктор Катков.

Подобная реклама наносит вред деревьям, например, гвоздь может занести в древесину споры грибка, а проволока или веревка со временем врастают, что приводит к слому ствола.

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ЖКХ
16 января 2024, 12:37
Жителям Подмосковья перечислили способы профилактики гриппа и ОРВИ
Наталья Лымарь
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Зимой организм истощает запасы витаминов и становится более подвержен простудам и вирусам. Терапевт из Люберец Карина Садыхян рассказала, как помочь себе в высокий сезон гриппа и ОРВИ.

Считается, что самое эффективное средство профилактики от гриппа - это прививка. Но делать ее нужно перед началом эпидемического сезона, а сейчас он в самом разгаре. О других методах поддержки организма - эффективных и не очень - рассказала врач-терапевт поликлиники № 5 Люберецкой областной больницы Карина Садыхян.

«Я считаю, что витамин С эффективен, но обычно мы назначаем комплекс, куда входит еще и витамин D, а также микроэлементы. Это, например, цинк, который тоже доказал свою эффективность не только в профилактике, но и в лечении вирусных и простудных заболеваний», - говорит медик.

А вот от бесконтрольного приема иммуномодуляторов Садыхян посоветовала воздержаться - это может оказать негативное воздействие на организм. Назначать такие препараты должен врач.

Основными средствами профилактики простуд терапевт считает здоровый образ жизни, физическую активность и правила питания.

«Я рекомендую всем средиземноморскую диету, которая хорошо сбалансирована по калориям и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, так как там много клетчатки. А такие народные средства, как, например, зубчик чеснока, который раньше вешали на шею детям, больше подходит для успокоения родителей», - отметил доктор.

Дома нужно чаще проветривать и проводить влажную уборку, соблюдать личную гигиену и одеваться по погоде, не допуская переохлаждение организма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья. В Московской области уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах.

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Здравоохранение Грипп Врачи ОРВИ
16 января 2024, 12:20
Почти 28 тысяч услуг оформили в цифровых зонах МФЦ Подмосковья в январе
Unsplash
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Жители Подмосковья оформили около 28 тысяч услуг в цифровых зонах МФЦ с начала января, из них 66% — на региональном портале. Об этом сообщили в министерстве госуправления, IT и связи.

Сотрудники МФЦ помогают жителям получать электронные услуги в смарт-центрах. Цифровые зоны есть во всех городских округах, а в некоторых занимают отдельные помещения. Для жителей оборудовано 824 рабочих места с бесплатным доступом к региональному и федеральному порталам госуслуг.

В январе через цифровые МФЦ подали 18,6 тысячи заявлений на региональном портале и 9,2 тысячи - на федеральном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Интернет Госуслуги МФЦ

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