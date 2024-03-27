Студенты из Химок организуют фестиваль «Весенний молодой Пушкин»
В Химках пройдет студенческий фестиваль с образовательной и просветительской программой «Весенний молодой Пушкин». Для участников организуют лекции, мастер-классы, творческие воркшопы. Самые активные примут участие в эфире «Литературного радио».
Фестиваль откроют музыкально-поэтическим концертом «Стихи о России», где прозвучат произведения известных поэтов XX века и современных авторов. В числе выступающих - известный музыкант Сергей Летов.
Среди специальных гостей концерта - художник Никас Сафронов и предприниматель Сергей Козубенко. Они подарят Союзу писателей России портреты великих поэтов, выполненные Сафроновым.
В завершении программы проведут круглый стол на тему взаимодействия вузов и социальных партнеров в сфере культуры. Там будут представлены успешные кейсы сотрудничества образовательных учреждений с некоммерческими организациями.
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