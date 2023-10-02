Студенты из Фрязина стали финалистами международного соревнования по робототехнике

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До участия в турнире робот разгромил стену в институте во время испытаний.

«Вот результат наших испытаний этой стены. И это было все без вращения. Орудие не работало. Впоролись в стену. И сломали ее. Скромненько прикрываем ее, чтобы не смущать народ за стеной», - сообщил руководитель команды и преподаватель РТУ МИРЭА Дмитрий Татаринов.

Этого робота сделала команда Istok. Roboticks. Помимо подмосковных студентов в турнире поучаствовали коллективы из Турции, Китая и Казахстана.

Соперниками студентов из Фрязина оказались команды из Москвы и Владивостока.

«Первым был бык. Это был первый бой. Мы ему сломали орудие. Погнули его. И корпус сломали тоже. А второй - это тайфун. Там два боковых считка были просто вырваны. Плюс электроника выгорела», - рассказал об испытаниях констрктор команды Максим Филиппычев.

Подмосковный робот Красный Рог без труда разгромил соперников, и как ни в чем не бывало продолжил свой путь.

«Проанализировав [результаты], поняли, какие у них слабые места. Быстро справились с первым противником, так же как и со вторым. Поняли, что у этого противника слабые места - это борта», - сообщил пилот команды Никита Азарнов.

Робот двигался со средней скоростью 10 километров в час. Некоторые соперники разгонялись до 40 км/ч.

«Основное его преимущество - это гусеницы. Это огромное пятно контакта. Так как там поверхность немного гладковатая. Сталь покрашенная, покрытие скользкое», - заявил капитан команды Дмитрий Татаринов.

Сейчас команда усиленно готовится к финалу битвы роботов, который пройдет в конце года в Гостином дворе в Москве.

«Скорее всего нужно будет покопаться в настройках контроллера. А так особых изменений нет. А что там с контроллером? Может скорость изменить», - рассказала программист команды Алена Макарчик.

Призовой фонд чемпионата составляет шесть миллионов рублей.

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