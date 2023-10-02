Студенты из Фрязина стали финалистами международного соревнования по робототехнике
Студенты из Фрязина сделали робота Ред Хорн, или Красный Рог. Благодаря разработке они вышли в финал международного чемпионате «Битва роботов». Отборочный тур прошел в сентябре в Крокусе.
До участия в турнире робот разгромил стену в институте во время испытаний.
«Вот результат наших испытаний этой стены. И это было все без вращения. Орудие не работало. Впоролись в стену. И сломали ее. Скромненько прикрываем ее, чтобы не смущать народ за стеной», - сообщил руководитель команды и преподаватель РТУ МИРЭА Дмитрий Татаринов.
Этого робота сделала команда Istok. Roboticks. Помимо подмосковных студентов в турнире поучаствовали коллективы из Турции, Китая и Казахстана.
Соперниками студентов из Фрязина оказались команды из Москвы и Владивостока.
«Первым был бык. Это был первый бой. Мы ему сломали орудие. Погнули его. И корпус сломали тоже. А второй - это тайфун. Там два боковых считка были просто вырваны. Плюс электроника выгорела», - рассказал об испытаниях констрктор команды Максим Филиппычев.
Подмосковный робот Красный Рог без труда разгромил соперников, и как ни в чем не бывало продолжил свой путь.
«Проанализировав [результаты], поняли, какие у них слабые места. Быстро справились с первым противником, так же как и со вторым. Поняли, что у этого противника слабые места - это борта», - сообщил пилот команды Никита Азарнов.
Робот двигался со средней скоростью 10 километров в час. Некоторые соперники разгонялись до 40 км/ч.
«Основное его преимущество - это гусеницы. Это огромное пятно контакта. Так как там поверхность немного гладковатая. Сталь покрашенная, покрытие скользкое», - заявил капитан команды Дмитрий Татаринов.
Сейчас команда усиленно готовится к финалу битвы роботов, который пройдет в конце года в Гостином дворе в Москве.
«Скорее всего нужно будет покопаться в настройках контроллера. А так особых изменений нет. А что там с контроллером? Может скорость изменить», - рассказала программист команды Алена Макарчик.
Призовой фонд чемпионата составляет шесть миллионов рублей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».