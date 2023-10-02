Студенты из Фрязина стали финалистами международного соревнования по робототехнике

02 октября 2023, 21:21
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Студенты из Фрязина сделали робота Ред Хорн, или Красный Рог. Благодаря разработке они вышли в финал международного чемпионате «Битва роботов». Отборочный тур прошел в сентябре в Крокусе.

До участия в турнире робот разгромил стену в институте во время испытаний.

«Вот результат наших испытаний этой стены. И это было все без вращения. Орудие не работало. Впоролись в стену. И сломали ее. Скромненько прикрываем ее, чтобы не смущать народ за стеной», - сообщил руководитель команды и преподаватель РТУ МИРЭА Дмитрий Татаринов.

Этого робота сделала команда Istok. Roboticks. Помимо подмосковных студентов в турнире поучаствовали коллективы из Турции, Китая и Казахстана.

Соперниками студентов из Фрязина оказались команды из Москвы и Владивостока.

«Первым был бык. Это был первый бой. Мы ему сломали орудие. Погнули его. И корпус сломали тоже. А второй - это тайфун. Там два боковых считка были просто вырваны. Плюс электроника выгорела», - рассказал об испытаниях констрктор команды Максим Филиппычев.

Подмосковный робот Красный Рог без труда разгромил соперников, и как ни в чем не бывало продолжил свой путь.

«Проанализировав [результаты], поняли, какие у них слабые места. Быстро справились с первым противником, так же как и со вторым. Поняли, что у этого противника слабые места - это борта», - сообщил пилот команды Никита Азарнов.

Робот двигался со средней скоростью 10 километров в час. Некоторые соперники разгонялись до 40 км/ч.

«Основное его преимущество - это гусеницы. Это огромное пятно контакта. Так как там поверхность немного гладковатая. Сталь покрашенная, покрытие скользкое», - заявил капитан команды Дмитрий Татаринов.

Сейчас команда усиленно готовится к финалу битвы роботов, который пройдет в конце года в Гостином дворе в Москве.

«Скорее всего нужно будет покопаться в настройках контроллера. А так особых изменений нет. А что там с контроллером? Может скорость изменить», - рассказала программист команды Алена Макарчик.

Призовой фонд чемпионата составляет шесть миллионов рублей.

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Фрязино
Подмосковный школьник Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий
23 октября 2023, 17:19
ЦМИТ Жуковский
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Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий Молодые профессионалы — 2023» в компетенции «Нейросети и большие данные». Юноша является воспитанником Центра молодежного инновационного творчества «Жуковский».

Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На заключительном этапе участники определяли и распознавали номера автомобилей по изображению, а также переводили их в текстовый формат.

«Нейросети и большие данные играли важную роль в автоматизации и ускорении процесса распознавания, поскольку ручное распознавание занимает много времени. Моя основная задача заключалась в написании кода, который подавал изображение на вход нейросети», - отметил Разумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники Жуковский
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 17:12
Минтранс Подмосковья
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Служба помощи при ДТП получила свыше трех тысяч звонков за неделю в Подмосковье. Операторы помогли оформить европротоколы 388 водителям.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь по оформлению аварии за неделю получили 1,1 тысячи человек.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации жителям, попавшим в аварию. Обратиться туда можно по телефону и лично - в центры в 15 округах региона. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Получить консультацию оператора можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске
23 октября 2023, 16:57
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День призывника прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне, а затем приняли участие в концерте.

Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».

«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.

Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Солнечногорск
Операторы горячей линии МФЦ в Подмосковье приняли свыше 22 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 16:50
Unsplash
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Операторы горячей линии подмосковного МФЦ обработали около 22,5 тысячи звонков за неделю. Ежедневно они получают около четырех тысяч обращений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать о статусе заявления, выплатах, компенсациях, а также получить консультацию по услугам можно по номеру 122. Чаще всего жители обращаются по поводу оформления прописки или временной регистрации, получения социальных карт и создания учетной записи ЕСИА.

На региональном портале в электронном виде можно получить свыше 300 госуслуг. Подать заявление можно в любое удобное время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МФЦ

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