12 ноября 2024, 16:06

Студенты из Дмитрова выступят в финале конкурса лидерских качеств

Пресс-служба администрации г.о. Дмитровский
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Команда Дмитровского техникума отправилась в Нижний Новгород, чтобы представить Московскую область на финале Всероссийского конкурса «Команда Первых». Студенты уверены, что смогут продемонстрировать высокий уровень профессионализма и практических навыков.

Всероссийский конкурс «Команда Первых» стал важной вехой для студентов, стремящихся развивать лидерские качества и социальные навыки. Команда «Лидеры ДТ» прошла региональный этап с отличием и теперь будет бороться за призовые места в финале. В конкурсе участвуют студенты, которые уже зарекомендовали себя в учебе и общественной жизни. Он помогает раскрыть лидерский потенциал, а также приобрести новые знания и практический опыт, который пригодится в будущем.

«Мы желаем участникам удачи, ярких эмоций, новых знакомств и побед!» - отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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Дмитров конкурсы
12 ноября 2024, 16:16
Тхэквондисты из Люберец получили 99 медалей на чемпионате России
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Спортсмены клуба «Дан-Гун» из Люберец показали отличные результаты на чемпионате и первенстве России по тхэквондо. В соревнованиях участвовали почти 2 тысячи спортсменов из разных уголков страны.

На протяжении четырех дней 78 тхэквондистов из Люберец боролись за звание лучших, и им удалось завоевать 99 медалей. Среди них 40 золотых, 31 серебряная и 28 бронзовых. Четверо спортсменов из Люберец стали абсолютными чемпионами, выиграв золотые медали в двух дисциплинах.

Глава муниципалитета Владимир Волков выразил поздравления всем спортсменам, их родителям и тренерам клуба. Среди них Юлия Дмуховская, Аида Исаева, Максим Лисеенко, Никита Тимохин, Игорь Дедков, Сергей Зубков, руководитель клуба Алексей Яблошевский и главный тренер Алексей Леонов.

Следующий важный старт для команды - международный турнир «Московский вызов», который пройдет в декабре.

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Спортсмены Люберцы Россия
12 ноября 2024, 16:14
Новую спортивную площадку открыли в детском саду «Радуга» в Люберцах
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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В Люберцах открыли новую спортивную площадку на базе детского сада «Радуга», который входит в состав школы № 28. Здесь будут проходить занятия по футболу и другим активным видам спорта.

С просьбой помочь в обустройстве спортивной зоны обратилось руководство детсада. Площадка оснащена футбольным полем с искусственным покрытием, чтобы дети могли заниматься спортом, даже в дождливую погоду. Зона предназначена не только для футбола, но и для других активностей, таких как физкультура и спортивные игры.

«Многие ребята любят футбол, и мы постарались создать условия для их занятий. Это место, где можно развиваться и тренироваться в любую погоду», - отметил член правления Федерации футбола Люберец и руководитель футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов.

Площадка окружена безопасным забором, чтобы дети могли заниматься спортом без лишних опасений. Дмитрий Кудинов пожелал юным спортсменам успехов в тренировках, отметив, что именно с таких мест начинаются пути к большим победам.

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Благоустройство Люберцы
12 ноября 2024, 16:06
Фехтовальщики из Воскресенска стали призерами областного первенства
Медиасток.рф
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Фехтовальщики из Воскресенска достойно представили городской округ на кадетском первенстве Московской области, которое проходило в Химках. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» на шпагах соревновались юноши и девушки до 18 лет.

Воскресенцы продемонстрировали блестящее мастерство владения шпагой и заняли призовые места. В личном первенстве среди 54 юношей отличные результаты показали воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию». Даниил Лукьяненко завоевал второе место, а Илья Лобыкин стал обладателем бронзовой медали.

Среди девушек Виктория Маркина также показала высокий уровень подготовки, завоевав бронзу в личном первенстве и став одной из лучших среди 77 участниц.

Стоит отметить, что Илья Лобыкин и Виктория Маркина продолжают свое спортивное развитие в училище олимпийского резерва № 2, что открывает перед ними новые перспективы и возможности для достижения высоких результатов на будущих соревнованиях.

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Спортсмены Воскресенск
12 ноября 2024, 15:55
Более 90 сотрудников МВД наградили ко Дню полиции в Щелкове
Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
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Профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел городского округа. Лучшим полицейским на торжественном мероприятии вручили награды.

Сотрудников МВД поздравили глава округа Андрей Булгаков и начальник управления МВД «Щелковское» Владимир Катков. Руководитель муниципалитета поблагодарил полицейских за службу и заботу о спокойствии и безопасности жителей Щелкова.

Более 90 правоохранителей были награждены благодарственными письмами и подарками. Ряду сотрудников внутренних органов присвоили внеочередные звания.

Андрей Булгаков также вручил ключи от ведомственной квартиры старшему лейтенанту Денису Маслову. За три года службы в полиции участковый уполномоченный показал себя ответственным сотрудником и настоящим профессионалом.

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Праздники МВД РФ Щелково

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