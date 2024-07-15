15 июля 2024, 14:11

Студенты из Дмитрова вышли на летнюю подработку в РЖД

Министерство образования МО
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На время летних каникул студенты Дмитровского техникума в составе РСО устроились на подработку в детские лагеря, РЖД и Московское пароходство. Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

«Российские железные дороги» приняли студентов на работу проводниками и помощниками дежурных по вокзалу. Другие ребята отправились организовывать летний детский отдых в лагерях Подмосковья, Краснодарского края, Крыма и Владивостока. Это важная и ответственная задача: студенты не только готовят программу и проводят мероприятия, но и следят за соблюдением техники безопасности. Они много общаются с детьми, поддерживают их, становятся для школьников наставниками и старшими товарищами.

Еще несколько человек будут работать летом в Московском пароходстве.

Студотряды дают возможность заработать и завести новые знакомства, активно провести досуг и получить новые возможности для личностного роста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.

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Студенты Дмитров Образование
15 июля 2024, 15:17
Трактир с блюдами русской кухни открылся в центре Коломны
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В самом центре старой Коломны открылся трактир традиционной русской кухни «Рыба». В стилизованных под конец XIX века интерьерах гостям предлагают блюда по историческим рецептам. Подробнее рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В меню трактира можно найти пироги с разными начинками, расстегаи, соленые черные грузди, русский салат с крабом и красной икрой, томленые в печи щи с белыми грибами, селянку с осетриной и другие блюда. В одном из залов ресторана работает настоящая русская печь, в другом - фонтан, пальмы и рояль.

По утрам в выходные и праздничные дни в трактире проводят театрализованную гастрономическую программу «Завтрак из печи». Это трапеза в лучших коломенских традициях. По вечерам гурманов ждут на программу с музыкой «Ужин из печи». Под звуки старинного фортепиано можно отведать гуся, баранину, говядину, осетра, приготовленных в печи по старинным рецептам.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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Еда Коломна Рестораны
15 июля 2024, 14:48
Новая школа откроется в ЖК «Ярославский» в Мытищах 1 сентября
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Исполняющий главы городского округа Мытищи Олег Сотник проверил ход строительства новой школы в ЖК «Ярославский» в Мытищах. Образовательное учреждение на 1650 мест откроется 1 сентября.

Олег Сотник провел оперативное совещание на объекте. Подрядчик завершает работы в помещениях и на прилегающей территории по графику.

Учреждение располагается рядом с действующей школой № 32. Новое здание станет ее дополнением - образовательным кластером. В помещении на 1650 мест расположатся 66 учебных классов. Кабинеты для изучения естественнонаучных предметов разделят на зоны: теоретическую и практическую. Общая площадь новой школы - 22 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории построят современный спортивный комплекс с футбольным полем. Школьники городского округа Мытищи начнут обучение в новом здании 1 сентября.

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Школы Мытищи Строительство
15 июля 2024, 14:37
Свыше 551 тысячи поездок совершили на автобусах «Лето в Подмосковье»
АО "Мострансавто"
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Более 551 тысячи поездок совершили жители и гости Московской области на автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье». С начала сезона в регионе начали курсировать 60 ярко раскрашенных автобусов большого класса.

Транспортные средства оборудованы QR-кодом, который перенаправляет на страницу туристического портала « Путеводитель по Подмосковью ». Большинство поездок было оплачено банковскими картами - примерно 45%, за ними идут социальные карты - 40%. Всего 9% поездок было совершено с использованием транспортных карт, а школьники «наездили» более 5% от общего числа поездок.

По QR-коду на автобусах с летним брендом можно получить информацию о интересных маршрутах по Подмосковью, найти популярные туристические объекты и места для активного отдыха.

«Мострансавто» осуществляет обслуживание почти 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородных маршрутов по всей области. Ежедневно на линию выходят более 4,7 тысячи автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
15 июля 2024, 14:26
Международный турнир по смешанным единоборствам пройдет в Павловском Посаде
Unsplash
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В Павлово-Посадском городском округе пройдет юбилейный международный турнир по смешанным боевым единоборствам MMA среди профессионалов OLD GUARD DIVISION X. Соревнования посвятят участникам специальной военной операции и пройдут в Дворце спорта «Надежда» 28 сентября.

Глава городского округа Денис Семенов выступит в качестве спонсора турнира. Событие открыто для всех желающих и вход на турнир будет свободным.

Напомним, что в прошлом году мероприятие привлекло почти 30 000 зрителей в онлайн-формате.

Более подробная информация о программе турнира будет доступна в социальных сетях администрации Павлово-Посадского городского округа. Следите за обновлениями и готовьтесь к захватывающему спортивному событию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Павловский посад

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