Студенты из Дмитрова вышли на летнюю подработку в РЖД

«Российские железные дороги» приняли студентов на работу проводниками и помощниками дежурных по вокзалу. Другие ребята отправились организовывать летний детский отдых в лагерях Подмосковья, Краснодарского края, Крыма и Владивостока. Это важная и ответственная задача: студенты не только готовят программу и проводят мероприятия, но и следят за соблюдением техники безопасности. Они много общаются с детьми, поддерживают их, становятся для школьников наставниками и старшими товарищами.

Еще несколько человек будут работать летом в Московском пароходстве.

Студотряды дают возможность заработать и завести новые знакомства, активно провести досуг и получить новые возможности для личностного роста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».