31 января 2025, 14:18

Студенты из Дмитрова приняли участие в ликвидации разлива мазута в Анапе

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Глава муниципального округа Иван Курданин встретился с волонтерами, работавшими на ликвидации чрезвычайной ситуации на побережье Черного моря в районе Анапы. В середине января туда отправились студенты Дмитровского техникума.

Андрей Осмоловский, Максим Ткачев, Вадим Грабарчук и руководитель структурного подразделения № 1 Виктор Колосов отправились в Анапу, чтобы помочь справиться с бедствием на Черном море, которое произошло в декабре 2024 года.

«Вы молодцы, отправились на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Анапу! Помогая нашей стране, вы проявили свою гражданскую и социальную активность\" , - сказал в начале встречи глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Опыт в Анапе - не первая поездка для студентов Дмитровского техникума. Они не раз принимали участие в волонтерской деятельности студенческих строительных отрядов, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Русского географического общества.

Волонтеры рассказали главе, что штаб выделил им полосу протяженностью четыре километра в районе Пионерского проспекта. Там они собирали в мешки мазут, выброшенный на берег во время шторма.

«Мы даже побили рекорд работавших до нас волонтеров: они за день собрали 550 мешков с мазутом, а мы - 651», - поделились волонтеры.

Виктор Колосов отметил, что много студентов откликнулись на ликвидацию чрезвычайной ситуации, но не было возможности отправить всех.

Иван Курданин вручил волонтерам и их руководителю благодарственные письма и абонементы на посещение бассейна «Бриз», пожелал всегда оставаться неравнодушными гражданами.

Черное море Волонтеры Дмитров
31 января 2025, 15:37
Областное мероприятие «Спорт для всех» пройдет в парках Одинцовского округа
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Большой зимний праздник проведут в парках Раздолье и Захарово. Два дня, 8 и 9 февраля, будут наполнены активными соревнованиями и увлекательными играми.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проведут захватывающие спортивные эстафеты для детей и взрослых. Здесь участники смогут проверить свою скорость, ловкость и командный дух. Также специалисты парка подготовили увлекательную игру с разными локациями, заданиями и испытаниями.

В парке Раздолье день начнется с мастер-класса по фигурному катанию. Опытные инструкторы помогут новичкам освоить азы этого изящного вида спорта. После мастер-класса всех гостей праздника ждет красочная анимационная программа «В здоровом теле, здоровый дух», а для любителей проверить свою меткость подготовлен турнир в пневматическом тире.

Гостей парка Захарово ждет семейная зарядка «Вдох глубокий, руки шире!», где можно не только размяться и получить заряд бодрости, но и насладиться прекрасной атмосферой парка. Также здесь подготовили спортивные эстафеты «Чемпионы». Для тех, кто предпочитает испытания на точность и меткость, пройдут соревнования по дартсу «Меткий стрелок».

Одинцово Отдых Праздники Парки
31 января 2025, 14:58
Поврежденные автопавильоны отремонтировали в Одинцовском округе
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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На территории Одинцовского округа расположено 229 автобусных остановок. В прошлом году 89 павильонов уже отремонтировали из-за вандальных действий, а в январе этого года ремонт потребовался семи остановкам.

Ремонт остановочных автопавильонов обсудили на совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Он обратил внимание на необходимость оснастить максимальное количество автопавильонов камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

«Сегодня видеонаблюдением охвачены 42 остановочных пункта. Этого, очевидно, недостаточно. Нужно увеличивать число камер. При этом дополнительно проанализировать прошлогодние инциденты с использованием уже имеющихся записей и предоставить доказательную базу полиции», - отметил глава округа.

В среднем на ремонт одного павильона уходит до 15 дней. Под каждую остановку заказ приходится делать индивидуально. Также изготовление отвечающего нормам безопасности триплекса, который используют на остановках, - процесс достаточно трудоемкий. Андрей Иванов поручил разработать дизайн временных щитов, которыми подрядчик сможет закрывать поврежденные проемы на время ремонтных работ. Кроме того, на панелях будет размещаться информация о сроках окончания ремонта.

Одинцово Андрей Иванов Ремонтные работы
31 января 2025, 14:35
Еще 2 млн операций по учету недвижимости провели в Росреестре Подмосковья за год
Садовое кольцо
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Подмосковный Росреестр провел больше двух миллионов операций по учету и регистрации недвижимости в 2024 году. Итоги подвели в Министерстве жилищной политики Московской области.

За год на регистрацию ипотеки подано более 146 тысяч заявлений. На регистрацию договоров долевого участия поступило более 61 тысячи заявлений, из которых более 95% - в электронном виде.

Росреестр продолжает работать над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для жителей, бизнеса и органов власти.

Сейчас практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт. Это значительно упрощает процедуру оформления прав на объекты подмосковной недвижимости.

Недвижимость
31 января 2025, 14:27
Около 8 километров дорог отремонтировали в Мытищах в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Итоги дорожных работ в 2024 году в городском округе Мытищи подвели в администрации. Всего отремонтировано девять дорог, расположенных в городской черте, и пять на сельских территориях

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 7,9 километра. Также в прошлом году провели большую работу по устройству тротуаров общей протяженностью 1 километр 543 квадратных метра Обустроены тротуары у подъезда к школе № 13 на улице Селезнева, на улице Некрасова, в деревне Челобитьево у спорткомплекса «Победа» на улице Шоссейной, в деревне Чиверево, на улице Садовой, в микрорайоне Пироговский у жилого комплекса «Афродита».

Важно было не только провести дорожные работ, но и обеспечить безопасные подходы, обустроить подъездные дороги к учреждениям. Такие работы провели у детского сада на улице Колпакова, у школы в деревне Сухарево и пожарного депо в селе Марфино.

Утвержден и план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 год. Показатели по сравнению с предыдущим годом возросли.

Привести в порядок предстоит 25 дорог: 12 городских и 13 на сельских территориях. Войдут в их число и дороги деревни Голенищево, ведущие к земельным участкам для многодетных семей. Общая протяженность - 12,5 км. Текущий ремонт запланирован на 16 дорогах, на девяти проведут работы по капитальному ремонту и замене существующего грунтового типа на асфальтобетонный.

Ямочному ремонту в новом году уделят особое внимание. Более 4500 локальных дефектов уже устранили в 2024 году. Представили в докладе и данные и по дефектам дорожного полотна, выявленным с начала текущего года: зарегистрировано 582 дефекта дорожного полотна, устранено 436, в работе - 146.

Ремонт провели с опережением динамики по сравнению с данными прошлого года. Работы по устранению дефектов продолжатся.

Мытищи Дороги Ремонтные работы

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