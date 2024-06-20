Студенты Ивановского медицинского университета пройдут практику в Ногинске

Практика будет проходить в поликлиниках, процедурных кабинетах, на приемах терапевтов и в женской консультации. Благодаря поддержке ногинских врачей ребята получат необходимые навыки и пополнят запас теоретических знаний.

«Ногинская больница - это отличная площадка для получения практических знаний, реализации своего потенциала студентами медицинских организаций профессионального образования. Такое взаимодействие позволяет учащимся определиться с выбором профиля в дальнейшем, оценить свои сильные стороны, определить интересы. Практика подразделяется на несколько этапов, и за эти три недели ребята успеют во многом поучаствовать. Среди студентов есть те, кто после окончания учебы приедут к нам», - рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

В рамках летнего интенсива происходит полное погружение в среду. Будущие врачи знакомятся с работой учреждений, коллективом, городом и его инфраструктурой. Студенты получают опыт для дальнейшей работы в региональной системе здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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