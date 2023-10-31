31 октября 2023, 11:11

Студенты и педагоги университета в Коломне приняли участие в выставке «Образование и карьера»

Министерство образования МО
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Ежегодная выставка «Образование и карьера» прошла в ГСГУ в Коломне. Студенты и преподаватели рассказали школьникам о поступлении в университет, направлениях подготовки и многом другом.

Представители трех факультетов провели мастер-классы: «День иностранных языков» и «3D и видимый „невидимый“ мир». Помимо этого, для школьников подготовили программу виртуальной реальности, благодаря которой можно было посетить любую точку планеты.

«По итогам события ГСГУ отмечен дипломом за большой вклад в развитие высшего и профессионального образования, просветительскую деятельность», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

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Студенты Образование
31 октября 2023, 11:46
Балет «Щелкунчик» покажут на сцене музея Чайковского в Клину 10 декабря
Музей-заповедник П.И.Чайковского
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Театр «Русский балет» выступит 10 декабря на сцене музея-заповедника Петра Чайковского в Клину. Зрители увидят легендарный рождественский спектакль «Щелкунчик» в постановке Вячеслава Гордеева.

«Щелкунчик» - это главный новогодний балет России, который любят и взрослые, и дети. История о первой любви и открытии огромного мира чувств не оставляет зрителей равнодушными с 1892 года, когда в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера этого спектакля.

Гениальная музыка Петра Ильича Чайковского придает этой сказке особый смысл, а красочные декорации настраивают на волну любимых праздников.

Выступление «Русского балета» в Клину состоится 10 декабря. Подробности на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского. Задать вопросы можно по телефону: 7 (49624) 2-10-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже много новогодних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

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Клин Спектакль Театры
31 октября 2023, 11:45
Музей в Клину подготовил концертную программу к 130-летию со дня смерти Чайковского
Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского
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Музей-заповедник Чайковского в Клину подготовил особую программу ко дню памяти композитора. Там проведут концерт с участием студентов и преподавателей Академического музыкального училища.

В 1893 году 25 октября (6 ноября) в Санкт-Петербурге скончался композитор Петр Ильич Чайковский. В память о нем мемориальный музей в Клину ежегодно проводит особую программу. В этом году произведения композитора исполнят студенты и преподаватели Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории Чайковского. Со сцены прозвучат романсы, вокальный квартет «Ночь» и пьесы для фортепиано. Также для гостей подготовят экскурсии, а в завершение вечера ансамбль скрипачей Большого театра выступит с концертом «Приношение», в программу которого войдут произведения Римского-Корсакова, Рубинштейна, Мусоргского и других композиторов.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Клин Музеи
31 октября 2023, 11:41
Более 3,5 тысячи коммунальных машин обеспечат чистоту дорог Подмосковья зимой
Минтранс Подмосковья
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Подготовка коммунальной техники к зиме завершается в Подмосковье. В этом году чистоту дорог будут обеспечивать 3,5 тысячи самосвалов, погрузчиков и другой техники. Окончательный переход на зимнее содержание дорог намечен на начало ноября.

«Дорожный комплекс Подмосковья готов к зимнему сезону: в настоящее время завершается переоборудование спецтехники и подготовка 1,4 миллиона тонн противогололедных материалов. Также специалисты проверили готовность производственных баз», - отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Во время подготовки к зимнему периоду проверили готовность техники, процесс заготовки противогололедных материалов, а также состояние баз, зданий и помещений. В этом году в Подмосковье организуют около 300 мест для складирования снега.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Дороги
31 октября 2023, 11:30
Около 100 женщин прошли обследование молочной железы на акции в онкодиспансере Балашихи
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Бесплатное обследование молочной железы прошли около 100 женщин в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. В день открытых дверей пациенткам сделали маммографию, ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов.

После осмотра 15 женщин отправили на дополнительное обследование.

«Данное мероприятие проходит у нас ежегодно. Чаще всего к нам приезжают женщины, которые ранее не обследовались. Мы пообщались ответили на все вопросы и рассказали о лечении и профилактике данного заболевания. Очень важно проходить обследование, особенно женщинам с 40 лет», - сказал заведующий отделением молочной железы и кожи онкологического диспансера Владимир Курчаткин.

Специалисты дали ряд рекомендаций, чтобы защититься от рака молочной железы. Например, правильно питаться, каждый день бывать на свежем воздухе не меньше двух часов, заниматься спортом - особенно эффективно плавание. В течение рабочего дня можно делать разминку каждые 40-45 минут. Также важно проходить регулярные обследования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье модернизировали свыше 30 стоматологий и 50 детских поликлиник.

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Медицина Балашиха Онкология

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