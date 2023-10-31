Студенты и педагоги университета в Коломне приняли участие в выставке «Образование и карьера»

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Представители трех факультетов провели мастер-классы: «День иностранных языков» и «3D и видимый „невидимый“ мир». Помимо этого, для школьников подготовили программу виртуальной реальности, благодаря которой можно было посетить любую точку планеты.

«По итогам события ГСГУ отмечен дипломом за большой вклад в развитие высшего и профессионального образования, просветительскую деятельность», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

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