Студенты и педагоги Подмосковья присоединились к акции по поддержке людей с аутизмом

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акция призвана повысить уровень жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. Ее участники провели обучающие беседы, создали плакаты с информацией об особенностях аутизма и советами по взаимодействию с такими людьми.

Синий цвет стал символом аутизма. В знак поддержки им подсвечивают города.

В ведомстве добавили, что принять участие в акции можно, подсветив синей лампой или гирляндой окна, надеть одежду голубого цвета или подсветить им фото профиля.

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