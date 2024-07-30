Студенты и абитуриенты колледжа «Коломна» встретились с потенциальным работодателями
Студенты второго, третьего и четвертого курсов, а также родители и 120 абитуриентов колледжа «Коломна» встретились с предприятиями-партнерами учебного заведения. Они узнали о заключении целевого договора с потенциальными работодателеми.
Студенты, абитуриенты и родители узнали о заключении договора на единой цифровой платформе «Работа в России». Целевое обучение - это специальная программа средне-профессионального образования. Она составлена с учетом потребностей и профиля предприятия-партнера. Колледж заключает договоры с компаниями, которые заинтересованы в обучении студентов конкретного направления или специальности. После - выпускник должен трудоустроиться на предприятие.
Партнеры колледжа «Коломна» - крупные компании: «Конструкторское бюро машиностроения», «РОЛТ Инжиниринг», «Коломенский завод», «Мособлгаз», «Россети Московский регион», пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России и «Станкотех».
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