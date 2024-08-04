04 августа 2024, 10:19

Студенты гуманитарного университета в Коломне прошли стажировку в Китае

ГСГУ
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Студенты филологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета побывали на стажировке в Китае. Ребята изучали язык, культуру и посещали знаковые места.

Студенты филологического факультета вошли в состав делегации в рамках международной стажировки. Четверокурсник Максим Самоходкин и второкурсница София Макарова побывали в Харбинском педагогическом университете. Они общались с носителями языка, посещали лекции, изучали грамматику и лексику, а также знакомились с памятниками в Харбине, ездили в Шанхай и Пекин.

«Посещая исторические дворцы, оставшиеся со времен старого императорского Китая, а также конфуцианские храмы и буддистские монастыри, мы знакомились с особенностями национальной китайской культуры во всем ее многообразии; представленные в галереях и исторических музеях картины и экспонаты позволили нам получить всесторонние знания об истории современного Китая на разных этапах развития его политической и экономической системы, видеть предметные свидетельства происходивших в стране перемен и достижений», - рассказал Максим Самоходкин.

Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет сотрудничает с российскими и зарубежными вузами. Международная стажировка состоялась в рамках партнерства.

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Коломна Студенты Китай
04 августа 2024, 11:18
Заведующий отделением нейрохирургии больницы в Мытищах отметил день рождения
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Администрация и коллектив больницы в Мытищах поздравили нейрохирурга Сергея Сергеева с днем рождения. Он работает в подразделении городского округа с 2017 года.

Сергей Сергеев родился в Тамбовской области, окончил обучение в Саратовской военно-медицинской академии, затем продолжил служить в Вооруженных силах России.

«Я офицер запаса, доктор при погонах. После того как нашу часть расформировали, вернулся в свой родной город Тамбов. Там прошел интернатуру по общей хирургии, а позже - ординатуру по нейрохирургии в Саратовском медицинском университете имени Разумовского. Нейрохирургия - очень важное и интересное направление. Операция проводится очень деликатно на маленьком участке: нужны аккуратность, внимательность и четкость движений. По сути, это ювелирная работа», - поделился нейрохирург Сергей Сергеев.

Сергей Сергеев возглавил нейрохирургическое отделение Мытищинской больницы. Он ведет здоровый образ жизни: занимается спортом и принимает участие в общебольничных турнирах. Также врач увлекается историей - в его библиотеке множество книг о развитии России и мира.

Коллектив больницы в Мытищах поздравил нейрохирурга с днем рождения. Благодарность врачу выразили и пациенты. Они пожелали молодому врачу, чтобы на пути встречались только преданные профессии люди, а также развития, творчества, здоровья и семейного благополучия.

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Больницы Мытищи
04 августа 2024, 10:13
Берег реки Северки в селе Непецино очистили на акции «Вода России»
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Жители городского округа Коломна вновь приняли участие во всероссийской акции «Вода России». В этом году очистили 250 метров прибрежной зоны реки Северки в селе Непецино.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, служб благоустройства, общественники и жители - всего более 100 человек.

«На территории городского округа Коломна мероприятия в рамках акции „Вода России“ проводятся каждый год. Локацию в селе Непецино в этот раз выбрали по запросам жителей. Люди озвучивали, что Северку нужно чистить, и мы откликнулись», - рассказала начальник управления экономического развития администрации городского округа Коломна Надежда Пындова.

Участники акции вручную собирали мусор, а опиловку аварийных деревьев - с помощью спецтехники. Всего с берега Северки вывезли 50 мешков мусора и 72 кубометра древесины. Мероприятие длилось два часа.

Акция «Вода России» проводится по всей России в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В этом году на территории городского округа Коломна она проводится в 10-й раз.

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Коломна Экология
03 августа 2024, 23:41
Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатных автобусах до «Сырного фестиваля»
Медиасток.рф
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Проведение «Сырного фестиваля» продолжается в Истре. Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатных автобусах, которые могут доставить жителей и гостей региона до мероприятия.

В течение трех дней с 9:00 до 21:00 специально оборудованные шаттлы бесплатно перевозят пассажиров от железнодорожных станций «Новоиерусалимская» и «Истра» до площадки фестиваля и обратно.

Каждое транспортное средство прошло тщательную проверку перед рейсом. Так, специалисты оценили системы, отвечающие за безопасность и комфорт. Водителям, задействованным в обслуживании праздника, провели дополнительный инструктаж о соблюдении правил безопасности, скоростного режима, а также о правилах общения с пассажирами.

Фестиваль проводится при поддержке губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

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Министерство культуры и туризма Московской области

Праздники Истра Автобусы Фестивали Фермеры
03 августа 2024, 21:27
Новую прогулочную зону обустроят возле футбольного манежа в Домодедове
Пресс-службы администрации г.о. Домодедово
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В Домодедове начались работы по созданию новой прогулочной зоны рядом с недавно открытым футбольным манежем. Строители уже приступили к обустройству пешеходной дорожки: уложили песчаную подушку, сетку и залили бетонное основание.

В зеленой зоне планируется высадить более двух тысяч квадратных метров газона, а также деревья и кустарники, включая березы, клены, липы и гортензии. Для удобства посетителей будет установлено уличное освещение, что сделает прогулки комфортными в любое время суток.

Напомним, что в феврале состоялось долгожданное открытие футбольного манежа и физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. Футбольный манеж стал первым в Подмосковье крытым сооружением с полноразмерным футбольным полем размером 45×90 метров. На этом поле одновременно могут тренироваться до восьми команд. Кроме того, в манеже есть тренажерный зал, раздевалки, душевые и тренерские комнаты.

Также был открыт ФОК с крытым катком для занятий хоккеем, фигурным и массовым катанием. Оба объекта расположены на территории городского стадиона «Авангард».

Оба спортивных объекта были возведены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Благоустройство Город Домодедово

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