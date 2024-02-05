Студенты ГСГУ в Коломне посетили торжественный вечер «Победа по имени Сталинград»

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, гости и участники мероприятия смогли почувствовать себя частью истории и оценить величие подвига советских солдат. Творческие коллективы представили литературно-музыкальную композицию на сцене Дома культуры «Коломна».

Студенты ГСГУ встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, посетили мемориальные комплексы, провели исторические лекции и военно-патриотические мероприятия.

По словам выпускницы ГСГУ, депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой, день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - это не просто значимое историческое событие.

«Это символ мужества и отваги, величия нашей родины», - отметила Лобышева.

Сталинградская битва стала самым крупным и кровопролитным сражением Великой Отечественной войны, которое продлилось 200 дней и ночей и унесло жизни более 700 тысяч советских солдат.

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