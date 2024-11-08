Студенты ГСГУ посетили международную конференцию по цифровым технологиям

Конференцию организовали Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, отдел науки РЭУ, базовая кафедра торговой политики и Московское областное отделение «Опоры России», рассказали в Минобразовании Подмосковья. Студенты и педагоги смогли обменяться опытом с коллегами из других стран.

На семинаре выступила профессор кафедры менеджмента и экономики Алла Столярова. Она рассказала о важности цифровых технологий для развития студенческого бизнеса. О концепции «умного города» рассказал директор проектов «Ростелеком» Алексей Колгушкин.

Студенты также выступили с докладами о геймификации в финансовом секторе, NFT, гринвошинге и видеоиграх для продвижения брендов.