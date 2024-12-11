Студенты Дороховского колледжа искусств украсят стены библиотеки в Можайске

В одном из залов библиотеки сменили цветовую гамму на более нейтральную, закупили мебель. На данный момент создается зона пребывания читателей, где можно не только почитать книгу, но и выпить кофе.

Главной особенностью обновленной библиотеки станет роспись стен по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Студенты колледжа искусств уже составили эскизы и нанесли их на стены. Художницы Диана Жукова и Василиса Мазалова будут работать примерно две недели. После читатели увидят уникальные рисунки в черно-белом формате. Их сокурсники распишут колонны. На них изобразят портреты и цитаты Льва Николаевича.

Отметим, тема была выбрана в соответствии с кодом Можайска. Его рекомендовали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Культурный код - это то, чем отличается наша местность, чем мы знамениты и чем мы можем гордиться. Конечно, у нас это Бородинское поле и, если говорить о литературе, - роман-эпопея Льва Николаевича Толстого „Война и мир“. Поэтому мы изобразим несколько панно-иллюстраций к произведению и портрет самого писателя», - рассказала директор «Можайской библиотеки» Наталья Соина.

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