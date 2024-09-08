08 сентября 2024, 17:34

Студенты Дмитровского техникума посетили музей истории УВД

Читайте нас в: Google Новости

Экскурсию в музей истории управления внутренних дел провели для студентов Дмитровского техникума. Ребятам показали необычные экспонаты, в том числе военного периода.

Студентам техникума рассказали об истории создания милиции на территории Дмитрова, показали форменное обмундирование, боевые награды, личные вещи, подлинные документы и фотографии сотрудников органов внутренних дел разного периода.

Также ребята посетили комнату Боевой Славы. Здесь размещены экспонаты военного периода. Им также рассказали о героических поступках сотрудников правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Отметим, что мероприятие провели сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу совместно с председателем Совета ветеранов Риммой Михеевой. Экскурсия прошла в рамках акции «Профессия - полицейский».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи История Студенты Дмитров
08 сентября 2024, 18:57
Еще одной семье в Коломне провели газ благодаря мерам региональной поддержки
Читайте нас в: Google Новости
Еще одна многодетная семья из поселка Пески под Коломной получила возможность пользоваться природным газом в своем доме на улице Привокзальной. После 10 лет использования плиты на баллонном газе, твердотопливного и электрических котлов, голубое топливо стало для них настоящим спасением, обеспечив уют и комфорт с минимальными затратами благодаря региональным мерам дополнительной поддержки.

Благодаря дополнительной поддержке все работы по газификации были выполнены бесплатно, а за газовое оборудование они заплатили всего 30 тысяч рублей, остальную сумму покрыла льгота.

Отметим, что с начала года в городском округе Коломна по льготной программе догазифицировано 20 домов, в восьми из которых проживают многодетные семьи. Региональные меры поддержки включают бесплатные работы внутри участка заявителя и возмещение расходов на газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Социальная газификация
08 сентября 2024, 18:29
Жители Можайского округа посетили Бородинское поле в День воинской славы
Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости
Во Владимирском соборе Спасо-Бородинского женского монастыря утро памятного дня началось с Божественной литургии, на которой прихожане почтили память защитников Отечества. После службы многочисленные верующие отправились крестным ходом к Батарее Раевского, где состоялся торжественный церемониал под названием «Память вечная вам, братья».

На мероприятии директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев поприветствовал собравшихся, и в сопровождении военного оркестра был отслужен поминальный молебен. Благодарные потомки возложили цветы и венки к монументам, отдавая дань уважения героям.

На площади у здания музея участники мероприятия насладились выступлением военного оркестра, создавая атмосферу торжественности и единства. С каждым годом все больше гостей посещают Бородинское поле в день годовщины знаменитой битвы, чтобы почтить память воинов, защищавших наше Отечество 212 лет назад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Можайск
08 сентября 2024, 18:16
Явка на выборах в Подмосковье составила 22,72% к вечеру воскресенья
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Мособлизбирком подсчитал явку на выборах депутатов в городских округах Подмосковья к вечеру воскресенья. Результаты опубликовал официальный Telegram-канал комиссии.

Явка 8 сентября к 18:00 составила 22,72%. На избирательных участках свой выбор сделали 16,96%.

«Дистанционное электронное голосование - 87,24%», - сообщили в Мособлизбиркоме.

К 15:00 явка на выборах в Подмосковье составила 21,36%. На участки к тому моменту пришли 15,58% избирателей, остальные сделали выбор в формате ДЭГ.

Выборы 8 сентября начались в 08:00. Свои двери для жителей открыли 1608 участков. Голосование проходит в 28 городских округах Московской области.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что выборы в регионах России проходят в экстремальных условиях , но Центризбирком зарегистрировал минимум нарушений.

Депутаты Россия Выборы
08 сентября 2024, 17:56
Более 3,5 тысячи человек посетили гастрономический фестиваль в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске прошел второй историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин», собравший более 3,5 тысяч посетителей. Мероприятие, посвященное возрождению традиций русской кухни, планируют сделать ежегодным.

В этом году в гастрономическом конкурсе «Хорошая еда повсюду» приняли участие около 70 команд из разных регионов.

Подольск представляли две профессиональные команды: «Подольские курсанты» и «Утро помещика». В номинации «Щи» команда «Утро помещика» завоевала серебряную медаль. Фестиваль включал также конкурс для семей на приготовление блюд быстрого приготовления для пикника и фермерскую ярмарку с сырами и другой продукцией.

Культурная программа фестиваля включила экскурсии, лекции, мастер-классы и спектакль подольского театра.

«Фестиваль молодой, проводим его всего второй раз, но число поклонников растет. Это не удивительно, ведь вкусная еда не может оставить равнодушным никого. Рады, что наш фестиваль с каждым годом набирает обороты. Ждем еще больше любителей русской кухни в следующем 2025-м году!», - отметил глава городского округа Григорий Артамонов.

Напомним, что фестиваль был основан в 2023 году в честь 100-летия со дня рождения Вильяма Похлебкина, известного советского и российского ученого, историка и знатока русской кулинарии, который проживал в Подольске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Фестивали

Новости по теме