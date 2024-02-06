Студенты чеховского техникума сдали на переработку макулатуру и пластик

«Более сотни студентов пришли на „Экодвор“ получить экологические знания, пообщаться на экологические темы и принять участие в раздельном сборе отходов», - передали в министерстве.

До проведения акции регоператор МСК-НТ попросил ребят собрать вторсырье: макулатуру, пластик и крышки. В течение месяца учащиеся добросовестно выполняли задание. Компания поощрила отличившихся студентов подарками.

«Многие ребята отнеслись к делу со всей ответственностью и принесли на сдачу более 100 килограммов макулатуры и пластика, а также более 50 литров крышечек», - добавили в пресс-службе.

Во время «Экодвора» для студентов провели лекцию, касающуюся загрязнения планеты. Ребятам рассказали о правильном сборе, переработке отходов и важных экопривычках. Регоператор даже предложил учащимся поучаствовать в новой акции, направленной на уменьшение объема пластика в местах сбора отходов - «Сожми и закрути ПЭТ».

«Для формирования экологичного поведения ребятам предложили пересмотреть отношение к обуви, одежде, мусорные горы из которых украшают каждую контейнерную площадку. Не вызвало споров, что нужно обязательно уменьшить использование одноразовых вещей и упаковок», - заключили в министерстве.

Около 140 акций по сбору устаревшей техники пройдет в Подмосковье в 2024 году. Их проведут в период с 8 февраля по 19 декабря. Жители смогут сдать на переработку любую технику: компьютеры, электроинструменты, медицинское и другое оборудование. Проект позволит предотвратить загрязнение окружающей среды и извлечь полезные материалы в ходе переработки.