06 февраля 2024, 20:31

Студенты чеховского техникума сдали на переработку макулатуру и пластик

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Акцию «Экодвор» провели для студентов техникума молочной промышленности в городском округе Чехов. В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщили, что мероприятие прошло в доме культуры «Меридиан» поселка Новый Быт.

«Более сотни студентов пришли на „Экодвор“ получить экологические знания, пообщаться на экологические темы и принять участие в раздельном сборе отходов», - передали в министерстве.

До проведения акции регоператор МСК-НТ попросил ребят собрать вторсырье: макулатуру, пластик и крышки. В течение месяца учащиеся добросовестно выполняли задание. Компания поощрила отличившихся студентов подарками.

«Многие ребята отнеслись к делу со всей ответственностью и принесли на сдачу более 100 килограммов макулатуры и пластика, а также более 50 литров крышечек», - добавили в пресс-службе.

Во время «Экодвора» для студентов провели лекцию, касающуюся загрязнения планеты. Ребятам рассказали о правильном сборе, переработке отходов и важных экопривычках. Регоператор даже предложил учащимся поучаствовать в новой акции, направленной на уменьшение объема пластика в местах сбора отходов - «Сожми и закрути ПЭТ».

«Для формирования экологичного поведения ребятам предложили пересмотреть отношение к обуви, одежде, мусорные горы из которых украшают каждую контейнерную площадку. Не вызвало споров, что нужно обязательно уменьшить использование одноразовых вещей и упаковок», - заключили в министерстве.

Около 140 акций по сбору устаревшей техники пройдет в Подмосковье в 2024 году. Их проведут в период с 8 февраля по 19 декабря. Жители смогут сдать на переработку любую технику: компьютеры, электроинструменты, медицинское и другое оборудование. Проект позволит предотвратить загрязнение окружающей среды и извлечь полезные материалы в ходе переработки.

Чехов Переработка Студенты Пластик Промышленность
06 февраля 2024, 21:05
Проруби для борьбы с замором рыбы сделали на озерах в Воскресенске
Unsplash
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Инициативные рыбаки из Воскресенска борются с замором рыбы на местном озере. Для этого в толстом слое льда они делают проруби, пересыпанные соломой, чтобы рыба не задохнулись.

Проруби появились на каскаде прудов реки Кепиковка микрорайона Цемгигант. Из-за продолжительных морозов водоемы замерзают, толщина льда иногда достигает десятков сантиметров. Из-за этого их обитателям не хватает воздуха.

«Это очень помогает, рыба дышит и таких заморов не наблюдалось уже несколько лет и осенью смотрю здесь уже ребята на лодках ловят и достаточно много», - отметил рыбак Сергей Яшин.

Он ведет свой собственный канал на Ютубе «Рыболовный странник». По его словам, в Воскресенске немало водоемов, где много разной рыбы: Москва-река, Семиславка, Медведка. Эти пруды хоть и маленькие, но находятся в центре микрорайона. Важно, что рыбаки не только ловят, но и спасают рыбу от зимнего замора.

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Рыбалка Воскресенск
06 февраля 2024, 20:46
Победительница акции «Прощайте, пени!» от Рузского регионального оператора получила снегоочиститель
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Рузский региональный оператор подвел итоги акции «Прощайте пени!». Новый снегоочиститель достался победительнице — пенсионерке из Рузского района Надежде Даниловой.

Акция проводилась среди абонентов с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Желающим поучаствовать в розыгрыше нужно было оплатить основной долг за услуги по вывозу отходов, начисленный с 2019 года. В таком случае потребитель мог рассчитывать на списание пени за просроченные платежи и становился участником розыгрыша снегоуборочной техники.

Розыгрыш среди абонентов проводился при помощи генератора случайных чисел. Победительница Надежда Данилова не только погасила все долги по оплате услуг Рузского РО, но и получила новый самоходный снегоуборщик.

Как рассказали в пресс-службе Рузского регионального оператора, на момент начала акции долг абонентов составлял 1,8 миллиардов рублей, но уже за три месяца акции абоненты оплатили свои долги на сумму 61,9 миллионов рублей, а общая сумма списанных штрафов составила 6,6 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Руза
06 февраля 2024, 20:39
Строительство школы на 1650 мест в ЖК «Ярославский» в Мытищах закончат к сентябрю
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Возведение новой большой школы продолжается в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Открытие запланировано на начало учебного года.

Работы ведутся в рамках договора о комплексном развитии территории, застройщиком является специализированный застройщик «Лужнецкий квартал».

На стройплощадке задействованы около 10 единиц спецтехники и 135 рабочих, объект готов на 59 процентов.

В настоящее время ведется отделка фасада школы и кровельные работы. Монтаж внутренних и наружных инженерных систем, как и внутренняя отделка помещений, идет по установленному графику. Установка оконных блоков и алюминиевых конструкций полностью завершена.

В пятиэтажном здании будет все необходимое для качественного образования детей: комфортные кабинеты, просторные лаборатории, пищеблок с обеденным залом, четыре спортивных и один актовый залы. Общая площадь школы свыше семи тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Школы Мытищи Строительство
06 февраля 2024, 20:23
Штаб по теплоснабжению Электростали прошел в правительстве Подмосковья
Пресс-служба Министерства энергетики Московской области
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Сегодня, 6 февраля в правительстве Подмосковья прошел региональный штаб по вопросам модернизации теплоснабжающего хозяйства Электростали. Участники рабочей встречи обсудили также проблемные вопросы теплоснабжения муниципалитета.

Несмотря на то, что в Электростали уже идут работы в рамках концессионного соглашения с ООО «Глобус» по модернизации котловых групп, насосного оборудования, электросетевого хозяйства котельных, замене сетей теплоснабжения, в ходе совещания отметили необходимость реализовать дополнительные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, не вошедших в инвестиционную программу, а также перенести ряд работ на более ранний срок.

По итогам обсуждений вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин поручил направить в Электросталь рабочую группу «Восток» для проведения повторной оценки и формирования окончательной программы мероприятий на краткосрочную перспективу.

«Сейчас мы формируем как краткосрочный план мероприятий в теплоэнергетике, который необходимо реализовать фактически за это лето, до начала отопительного сезона 2024 года, так и трехлетний план, в который войдут мероприятия, которые невозможно реализовать в течение года», – заявил Хромушин.

Также он попросил глав муниципалитетов проконтролировать все решения штаба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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Отопление Электросталь

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