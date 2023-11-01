Студенты Чеховского техникума почтили память жертв репрессий

В Министерстве образования Подмосковья отметили, что мероприятие состоялось у мемориала Великой Отечественной войны - братской могилы воинов 17-й стрелковой дивизии и танкистов 26-й танковой бригады. Здесь собрались жители округа, ветераны, участники молодежных и общественных организаций, а также студенты Чеховского техникума.

Настоятель Зачатьевского храма провел панихиду по всем погибшим в войнах и военных конфликтах. В конце мероприятия объявили минуту молчания, после которой присутствующие возложили цветы к мемориалу в знак благодарности и признательности героям.

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