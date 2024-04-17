Студенты чеховского техникума победили в IQ-квизе

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, всего в игре участвовали восемь команд. По результатам подсчета баллов первое место заняли интеллектуалы из команды Чеховского техникума «Нон стоп».

Ребята быстрее всех ответили на вопросы ведущего по учебной программе.

Организовали квиз центр «Молодость» и советники директора по воспитанию Чеховского техникума Юлия Носкова и Серпуховского колледжа Лариса Трушина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».