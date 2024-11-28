28 ноября 2024, 15:16

Студентов пригласили на работу в клиническую больницу Ленинского округа

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Сотрудники Видновской клинической больницы побывали в ступинском филиале областного медицинского колледжа № 2. Они встретились со студентами и пригласили их на работу в учреждение здравоохранения.

В профориентационном мероприятии участвовали заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов, главная медицинская сестра Наталья Сушкова и эпидемиолог Ольга Ненастина. Они рассказали студентам о работе больницы и перспективах, которые открываются перед молодыми специалистами.

Молодым людям предложили пройти в Видновской больнице практику, а по окончании обучения - трудостройство. «Немало участников встречи заинтересовались поступившим предложением», - отметил Тимур Асанов.

Больница Ленинского округа также готова заключить с будущими сотрудниками договоры о целевом обучении в медицинских вузах. Молодые люди смогут учиться на бюджетной основе, а после прохождения практики гарантированно получат работу на три года минимум.

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Больницы Медицина Студенты Ленинский округ
28 ноября 2024, 15:56
Дом культуры в Бужарово отремонтируют до конца 2024 года
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В Бужаровском доме культуры проведут ремонт кровли. К работам приступят уже на этой неделе.

Скоро сотрудники получат необходимые материалы и начнут сносить старые опорные конструкции на крыше и устанавливать новые.

Планируют завершить ремонт к середине декабря. При этом во время работ занятия отменять не станут. Более 30 дополнительных секций будут проводить тренировки в прежнем режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что планирует обновить еще 20 Домов культуры и школ искусств к 2026 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Ремонтные работы
28 ноября 2024, 15:36
День открытых дверей пройдет в онкоцентре в Воскресенске 30 ноября
Светлана Плотникова
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В Центре амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей 30 ноября. Пациенты смогут проконсультироваться у специалистов и сдать ПСА-тесты на определение раковых опухолей.

Онкологи проведут цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, ПСА-тест на рак простаты и тесты на наличие скрытой крови.

«День открытых дверей проходит у нас каждую последнюю субботу месяца. Жители активно приходят на проверку своего здоровья, что очень радует», - рассказала старшая медсестра Центра амбулаторной онкологической помощи Татьяна Ефимочкина.

Онкологи примут жителей Воскресенска старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Центр амбулаторной помощи работает во втором корпусе дома № 1 на Больничном проезде. Отделение онкологии располагается на втором этаже. Мероприятие продлится с 15:00 до 17:00. Записаться можно также с 15:00 до 17:00 по телефону: 8 (991) 573-96-46.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
28 ноября 2024, 14:25
Концерт ко Дню матери с участием местных артистов прошел в Мытищах
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В жительниц городского округа Мытищи подготовили концерт «Сердце, наполненное любовью». Мероприятие посвятили Дню матери. Зрители увидели песенные и танцевальные номера местных коллективов.

Концерт «Сердце, наполненное любовью», приуроченный ко Дню матери, состоялся в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах. Свои номера гостям мероприятия представили поэт Вадим Попов, вокалистки Марианила Рутс и Виктория Черкасова. А детские творческие образцовые коллективы городского округа Мытищи выступили с песенными и танцевальными представлениями. Особенное впечатление на собравшихся произвел перфоманс музыкантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Мытищи Концерты
28 ноября 2024, 14:24
Зарплаты педагогов проиндексируют в Подмосковье в 2025 году
Медиасток.рф
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В 2025 году зарплаты педагогов в Подмосковье повысят, учитывая рост средней заработной платы в регионе. Закон, принятый на заседании Мособлдумы, регулирует финансирование государственных гарантий на получение бесплатного дошкольного, начального, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных учреждениях области за счет регионального бюджета.

Документ определяет порядок расчета нормативов финансирования, их величину, а также методики прогнозирования численности учащихся и работников, используемые для расчёта субвенций.

Председатель Комитета по образованию Линара Самединова отметила, что основные изменения затрагивают увеличение окладов педагогов в дошкольном и общем образовании, а также индексацию зарплат в связи с увеличением средней заработной платы в Московской области. С 1 января при расчете окладов будет учитываться только категория педагога, тогда как ранее учитывался также стаж.

Принятый закон также регулирует расчет субвенций на финансирование частных школ и детских садов, выплаты молодым специалистам, компенсации за проезд и оплату детских садов, а также обеспечение питания в частных школах. Ключевое изменение связано с укрупнением окладов педагогов с начала 2025 года.

Школы Учителя

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