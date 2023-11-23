Студентов из Мариуполя ознакомили с технологией надзора за строительством в Подмосковье

Читайте нас в:

Студенты первоначально познакомились с архитектурой и историей Московской области в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». На следующий день они посетили Дом правительства Московской области, а также студию телеканала «360», аллею ветеранов и почетных жителей Подмосковья, а также Центр управления регионом.

Экскурсию в здании Дома правительства провел почетный житель Московской области Дмитрий Городецкий. Особый интерес вызвало посещение испытательной лаборатории, где студентам продемонстрировали анализ строительных смесей, оценку качества бетона, дорожного покрытия, а также проверку прочности кирпичей и другие работы.

«Такого технического оснащения я еще не видел. Это грандиозно», - поделился впечатлениями студент вуза Кирилл Иванов.

Артур Гарибян в заключение добавил, что беседа получались насыщенной и результативной.

Ранее губернатор Московской области рассказал, что проект по капремонту в регионе является самым крупным в стране.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».