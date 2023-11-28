Студентки Красногорского колледжа победили на заочном этапе конкурса «Мой вклад в величие России»

Подготовкой конкурсанток из Красногорского колледжа занимались Галина Шевченко и Лада Суспицына. Сейчас студентки Полина Сурикова и Елизавета Сундукова начали готовиться к защите своих работ на всероссийской конференции.

Цель конкурса «Мой вклад в величие России» - привлечь к работе с талантливой молодежью ведущих специалистов вузов, научных институтов и производственных предприятий. А также выявить и поддержать наиболее значимые проекты, инициативы и разработки студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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