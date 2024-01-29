Студентки Губернского колледжа представили Подмосковье на педагогическом форуме в Пятигорске

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Ключевыми темами встречи стали новые технологии в воспитании, адаптация молодых специалистов в школьной среде, а также современные подходы к методическому сопровождению образовательного процесса.

Студенты в течение трех дней повышали навыки и компетенции, готовясь стать специалистами в школьном образовании. Участниками форума стали более 120 человек из 40 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На форум отправились будущие педагоги Алена Лопатина, Анастасия Кондакова, Мария Семидолина и Татьяна Кириллова. Девушки победили в отборочном этапе конкурса.