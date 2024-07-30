Студентка Вероника Сыромля из Химок выступила на шоу «Песни от всей души»

Вероника побывала в гостях у Андрея Малахова на одном из федеральных телеканалов. Передача с ее участием была посвящена Дню ВМФ.

«В моей семье папа и дедушка были моряками. Очень трудно расставаться с папой - он часто уходит в море, переживаю за него. Всегда просила, чтобы привез какую-то сладость либо игрушку, и он всегда исполнял мои желания. Самое дорогое, что сохранилось - домик с животными», - поделилась певица.

Сегодня девушка учится на кафедре сольного народного пения факультета музыкального искусства в институте культуры. Ранее она победила в проекте Первого канала «Голос. Уже не дети». Вероника попала в команду Егора Крида и в финале исполнила песню «Свет твоей любви» Кристины Орбакайте.

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