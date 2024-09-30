Студентка колледжа «Подмосковье» победила на областном литературном конкурсе
Студенты колледжа «Подмосковье» из Клина и Солнечногорска поучаствовали в Региональной литературной гостиной. Цель творческих состязаний — продемонстрировать свои таланты, а также обменяться опытом с активистами других учебных заведений.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, творческий турнир организовал коллектив Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ.
Победительницей стала студентка второго курса по направлению «Сестринское дело» Ксения Муханова. Она выступила с литературным произведением собственного сочинения «Деревня Павельцево».
А студентка второго курса по направлению «Правоохранительная деятельность» Мария Сафронова представила исследовательский проект на тему «Жизнь и творчество Чайковского в Клину».
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