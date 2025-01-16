Студентка колледжа «Энергия» выиграла на всероссийской олимпиаде по философии

Старый Новый год стал поводом для теплого поздравления участниц одной из ключевых общественных организаций округа. Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Олег Карцов подчеркнул значимость их работы и важность поддержки женщин в различных сферах жизни.

На протяжении более шестидесяти лет организация активно защищает интересы женщин, помогая им справляться с трудностями и создавая условия для развития. Ирина Костенко, возглавляющая женсовет, продолжает традиции, заложенные ее предшественницей Ниной Заверяевой, известной в округе своей преданностью делу.

Основные направления работы включают поддержку многодетных семей, помощь молодым матерям и организацию досуга для женщин. Женсовет также взаимодействует с учреждениями культуры и бизнесом, обеспечивая доступ к психологической и юридической помощи. Финансовая поддержка нуждающимся и забота о пожилых женщинах остаются приоритетными задачами.

Важным аспектом деятельности является сбор гуманитарной помощи для поддержки военнослужащих. Организация активно решает вопросы, касающиеся жизни женщин как в семье, так и на рабочем месте, предоставляя юридическую помощь в общественной приемной.

«Выражаю признательность за труд, старания и стремление сделать жизнь в нашем округе лучше. Ваши идеи и начинания делают нас сильнее и помогают создать благоприятную среду для всех жителей. Женсовет всегда готов к новым предложениям и сотрудничеству. Пусть этот год принесет вам радость, здоровье и много счастья», - сказал Олег Карцов.